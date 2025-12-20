Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης

Από τη μεγάλη φωτιά σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία

Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης
20 Δεκ. 2025 19:05
Pelop News

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισιάς έχουν σπεύσει δυο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

