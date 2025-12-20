Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισιάς έχουν σπεύσει δυο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

