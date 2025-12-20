Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης
Από τη μεγάλη φωτιά σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.
Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ
Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισιάς έχουν σπεύσει δυο οχήματα της Πυροσβεστικής.
Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News