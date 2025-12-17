Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»

Ο ελληνικός τουρισμός ολοκληρώνει ακόμη μια απαιτητική αλλά επιτυχημένη χρονιά, με ισχυρές επιδόσεις σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του ΣΕΤΕ με τίτλο “TOURISM AHEAD”.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Παράσχης τόνισε ότι ο κλάδος καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση και την πορεία του σε ένα περιβάλλον διαρκών και ταχύτατων μεταβολών, καθώς παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, υπάρχουν έντονες πιέσεις σε κόστος, ανθρώπινο δυναμικό και διεθνή αβεβαιότητα.

“Η χρονιά που κλείνει επιβεβαιώνει ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης”, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ζήτηση για την Ελλάδα αντέχει, η επιμήκυνση της περιόδου κερδίζει έδαφος, ενώ νέες μορφές ταξιδιού και εμπειρίας αναδύονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η αύξηση των αφίξεων ανήλθε στο 4%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο περίπου 9%, επιβεβαιώνοντας την επιδίωξη για ποιοτικότερο τουρισμό. Τα πρώτα σήματα για την επόμενη χρονιά χαρακτηρίζονται επίσης ενθαρρυντικά, αν και πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω αυξημένων δαπανών, ρυθμιστικών βαρών και ελλείψεων σε προσωπικό.

Ο κ. Παράσχης αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι με πάνω από 40 εκατομμύρια αφίξεις και πρόβλεψη για ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 22,5 δισ. ευρώ το 2025, ο κλάδος έχει ξεπεράσει τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις και στόχους.

“Δεν μας αρκεί να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να προηγείται, να διαβάζει σωστά τα σήματα του μέλλοντος και να μετατρέπει την αβεβαιότητα σε στρατηγικό πλεονέκτημα”, τόνισε, προσθέτοντας ότι η πορεία που σχεδιάζεται σήμερα λειτουργεί ως χάρτης για επιχειρήσεις, προορισμούς, θεσμούς και εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι ενότητες επικεντρώνονται στις βασικές προκλήσεις για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, όπως το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον, οι ανακατατάξεις στις αγορές, οι πληθωριστικές πιέσεις, η νέα πραγματικότητα δασμών και προστατευτισμού, καθώς και οι αυξανόμενοι έλεγχοι στις διεθνείς μετακινήσεις.

