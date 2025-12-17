Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»

Η πρόβλεψη για ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι πάνω από 22,5 δισ. ευρώ το 2025

Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»
17 Δεκ. 2025 17:30
Pelop News

Ο ελληνικός τουρισμός ολοκληρώνει ακόμη μια απαιτητική αλλά επιτυχημένη χρονιά, με ισχυρές επιδόσεις σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του ΣΕΤΕ με τίτλο “TOURISM AHEAD”.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Παράσχης τόνισε ότι ο κλάδος καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση και την πορεία του σε ένα περιβάλλον διαρκών και ταχύτατων μεταβολών, καθώς παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, υπάρχουν έντονες πιέσεις σε κόστος, ανθρώπινο δυναμικό και διεθνή αβεβαιότητα.

“Η χρονιά που κλείνει επιβεβαιώνει ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης”, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ζήτηση για την Ελλάδα αντέχει, η επιμήκυνση της περιόδου κερδίζει έδαφος, ενώ νέες μορφές ταξιδιού και εμπειρίας αναδύονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η αύξηση των αφίξεων ανήλθε στο 4%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο περίπου 9%, επιβεβαιώνοντας την επιδίωξη για ποιοτικότερο τουρισμό. Τα πρώτα σήματα για την επόμενη χρονιά χαρακτηρίζονται επίσης ενθαρρυντικά, αν και πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω αυξημένων δαπανών, ρυθμιστικών βαρών και ελλείψεων σε προσωπικό.

Ο κ. Παράσχης αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι με πάνω από 40 εκατομμύρια αφίξεις και πρόβλεψη για ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 22,5 δισ. ευρώ το 2025, ο κλάδος έχει ξεπεράσει τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις και στόχους.

“Δεν μας αρκεί να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να προηγείται, να διαβάζει σωστά τα σήματα του μέλλοντος και να μετατρέπει την αβεβαιότητα σε στρατηγικό πλεονέκτημα”, τόνισε, προσθέτοντας ότι η πορεία που σχεδιάζεται σήμερα λειτουργεί ως χάρτης για επιχειρήσεις, προορισμούς, θεσμούς και εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι ενότητες επικεντρώνονται στις βασικές προκλήσεις για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού, όπως το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον, οι ανακατατάξεις στις αγορές, οι πληθωριστικές πιέσεις, η νέα πραγματικότητα δασμών και προστατευτισμού, καθώς και οι αυξανόμενοι έλεγχοι στις διεθνείς μετακινήσεις.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου
19:14 Παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν στο «4ο Talents Cup»
19:05 Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο Βραχίων και η Γενειάδα
18:55 Ανοίγει η αυλαία στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» στην πρώτη του συνάντηση με το κοινό
18:51 Οστεοπόρωση: Οι καθημερινές συνήθειες που τα κρατούν δυνατά από το πρωί
18:43 ΔΙΑΣ: Από πότε αλλάζουν τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS
18:38 Ποια φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεϊνών
18:30 Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο
18:24 Πιάνουν τα κρύα: Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό
18:18 Συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τον Οδοντωτό – Φαρμάκης: «Κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός»
18:16 Τουρίστας έπιασε και έπαιζε με τοξικό χταπόδι χωρίς να το ξέρει ΒΙΝΤΕΟ
18:08 Αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν για τη Google λόγω χρήσης περιεχομένου σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
18:00 Ο συγγραφέας Γιάννης Ατζακάς στην «Π»: Μνήμες από τις παιδοπόλεις
17:55 Νίκος Πλέας στον peloponnisos FM: «Η Πάτρα είναι πυγμαχούπολη»
17:50 Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες
17:44 ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές, τι ισχύει για δώρο Χριστουγέννων και επιδότηση ανεργίας
17:38 Δεύτερη μέρα σερί πτώσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:30 Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»
17:24 Χρυσή Αυγή: Δριμύ κατηγορώ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά Μιχαλολιάκου – «Λάθος που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ