Παράσυρση 16χρονης Λιοσίων: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα, μάχη για τη ζωή δίνει η ανήλικη

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σχετικά με το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026) επί της οδού Λιοσίων, με θύμα μια 16χρονη κοπέλα. Η ανήλικη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη διασταύρωση των οδών Λιοσίων και Καζάζη. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές, η 16χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο έχοντας πρώτα ελέγξει την κίνηση των οχημάτων. Εκείνη τη στιγμή, μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, κινουμένη με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε την κοπέλα με αποτέλεσμα το σώμα της να εκτιναχθεί σε απόσταση περίπου 40 μέτρων.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε την πτώση και των δύο αναβατών στο οδόστρωμα, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης επιβιβάστηκαν ξανά στο δίκυκλο και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο. Η διακομιδή της ανήλικης από το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή της κλήσης.

Η ταυτοποίηση του οχήματος κατέστη δυνατή μέσω της ανάλυσης βίντεο από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων, τα οποία κατέγραψαν την πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές καθώς και ένας άνδρας ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε τη μηχανή.

