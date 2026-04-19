Παράσυρση 16χρονης Λιοσίων: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα, μάχη για τη ζωή δίνει η ανήλικη

19 Απρ. 2026 9:23
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σχετικά με το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026) επί της οδού Λιοσίων, με θύμα μια 16χρονη κοπέλα. Η ανήλικη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη διασταύρωση των οδών Λιοσίων και Καζάζη. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές, η 16χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο έχοντας πρώτα ελέγξει την κίνηση των οχημάτων. Εκείνη τη στιγμή, μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, κινουμένη με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε την κοπέλα με αποτέλεσμα το σώμα της να εκτιναχθεί σε απόσταση περίπου 40 μέτρων.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε την πτώση και των δύο αναβατών στο οδόστρωμα, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης επιβιβάστηκαν ξανά στο δίκυκλο και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο. Η διακομιδή της ανήλικης από το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή της κλήσης.

Η ταυτοποίηση του οχήματος κατέστη δυνατή μέσω της ανάλυσης βίντεο από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων, τα οποία κατέγραψαν την πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές καθώς και ένας άνδρας ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε τη μηχανή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Κεφαλονιά: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης, πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων
11:02 Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Έρχεται τον Ιούνιο με επιδότηση έως 95%, ποιους αφορά και τι καλύπτει
10:53 Σκιάθος: Διεθνής «πρότυπο ανθεκτικότητας» με την υπογραφή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου
10:45 Παρέμβαση Μητσοτάκη για την «τοξικότητα» στη δημόσια ζωή: «Δεν μπορώ να σιωπήσω»
10:40 Μέση Ανατολή: 50 δισ. δολάρια απώλειες πετρελαίου σε 50 ημέρες πολέμου
10:32 Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από τοξικότητα και διχασμό, εκλογές στο τέλος της τετραετίας
10:25 Εκλογές στη Βουλγαρία: Φαβορί ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ
10:18 Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι Κρήτης
10:08 Πάτρα: 35 χρόνια από την φονική έκρηξη στη Βότση
10:00 ΑΥΤΟΨΙΑ Πάτρα: Σκηνίτες στην καμάρα, καταλήψεις και ναρκωτικά έναντι του Ρωμαϊκού Σταδίου ΦΩΤΟ
9:49 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών, όλες οι αλλαγές και οι νέοι δικαιούχοι
9:40 Εορτολόγιο: Κυριακή του Θωμά, ποιοι γιορτάζουν σήμερα
9:35 Αντίστροφη μέτρηση για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές πριν τις εξετάσεις
9:28 Ιράν: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφορές – Κλειστό το Στενό Ορμούζ
9:23 Παράσυρση 16χρονης Λιοσίων: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα, μάχη για τη ζωή δίνει η ανήλικη
9:16 Ανοιξιάτικος ο καιρός με πρόσκαιρη αστάθεια, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:10 Θρίλερ στο Ακταίο: Νεκρός άνδρας μέσα στις στάχτες, βρέθηκε όπλο δίπλα του
22:59 Δυσκοιλιότητα: Αυτά είναι τα 7 θαυματουργά βότανα που ανακουφίζουν και την καταπολεμούν
22:33 Κουνδουράκης: «Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα»
22:21 Κολυδάς για αφρικανική σκόνη: «Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και λιγότερο ανησυχητική απ’ όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
