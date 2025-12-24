Παράσυρση 5χρονου παιδιού στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός παιδιού καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, αυτοκίνητο παρέσυρε ένα αγοράκι ηλικίας 5 ετών στην οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον ιατρικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν φέρει σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο παραμένει υπό παρακολούθηση και υποβάλλεται σε εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

