Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
Η Αστυνομικός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος, στον Αγιο Βασίλειο Πατρών.
Αστυνομικός στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από ΙΧ αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
Η 27χρονη αστυνομικός που εκινείτο πεζή, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρα 48 ετών.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
