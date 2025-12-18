Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα

Αστυνομικός στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από ΙΧ αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Η 27χρονη αστυνομικός που εκινείτο πεζή, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρα 48 ετών.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



