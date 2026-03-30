Παράθυρο για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού: Σχέδιο με αυστηρούς κανόνες και σταδιακή επανεκκίνηση

Ένα σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων επιχειρείται μέσω του νέου σχεδίου που παρουσίασαν από κοινού το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή δημάρχων, βουλευτών, εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τοπικών φορέων. Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, το σχέδιο θέτει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας, με σαφείς προϋποθέσεις, αυστηρούς ελέγχους και διακριτούς ρόλους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Δύο φάσεις λειτουργίας με σταδιακή μετάβαση

Η επαναλειτουργία θα γίνει σε δύο στάδια. Αρχικά, θα ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία βασισμένη σε γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη για την κατάσταση του φαραγγιού. Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεδομένων. Η μετάβαση στην κανονική λειτουργία θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από δασικές υπηρεσίες και τεχνικούς φορείς, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας.

Η σύσκεψη κατέληξε, με συμφωνία όλων των πλευρών, στην ανάληψη εκπόνησης μελέτης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί.

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της γραμμής, τον εντοπισμό των σημείων που απαιτούν παρεμβάσεις και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση των προϋποθέσεων ασφαλούς επαναλειτουργίας της.

Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση των απαιτούμενων έργων, καθώς και για τον καθορισμό των όρων επανεκκίνησης της λειτουργίας.

Τρεις άξονες επιστημονικής μελέτης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της μελέτης, η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και επικεντρώνεται σε:

Καταγραφή της συχνότητας και έντασης των κατολισθήσεων.

Αξιολόγηση της αστάθειας των πρανών λόγω φυσικών καταστροφών.

Εντοπισμό ρηγμάτων στο έδαφος και στους βραχώδεις σχηματισμούς.

Από τη μελέτη θα προκύψει χαρτογράφηση κινδύνου και θα καθοριστούν άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις, ενώ θα εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα monitoring για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Αυστηρά όρια ασφαλείας

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει τρία επίπεδα λειτουργίας: monitoring, άμεση παρέμβαση και πλήρη αναστολή, εξασφαλίζοντας ότι η ασφάλεια τίθεται πάνω από κάθε άλλη παράμετρο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς – Τοπική Αυτοδιοίκηση, δασικές υπηρεσίες, ΟΣΕ και Hellenic Train – αναλαμβάνουν σαφείς ευθύνες.

Χρηματοδότηση και συνεργασία φορέων

Σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συμφωνήσαμε να περάσουμε σε πράξεις και χειροπιαστές λύσεις, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και συμπλήρωσε: “Για την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού μας τρένου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει δράση:

Ενώνουμε δυνάμεις: Προχωράμε άμεσα στη σύσταση επιτροπής με τους συναρμόδιους φορείς για την οργάνωση και εκπόνηση μελέτης, με μοναδικό στόχο τη συντομότερη δυνατή επαναλειτουργία του ιστορικού μας Οδοντωτού.

Προτείναμε λύσεις: Καταθέσαμε στο τραπέζι ολοκληρωμένες προτάσεις για την άμεση εκπόνηση της απαραίτητης γεωλογικής μελέτης.

Βάζουμε τους πόρους: Ανταποκριθήκαμε αμέσως στο αίτημα του Υπουργείου, αναλαμβάνοντας πλήρως τη χρηματοδότηση της μελέτης.

Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά δεν δεχόμαστε και την αδράνεια. Ο τόπος μας χρειάζεται τον Οδοντωτό ενεργό. Κοστίζει στην τοπική οικονομία των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας κάθε μέρα που το τρένο μένει ακινητοποιημένο.”

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, επεσήμανε ότι η γεωμορφολογία του φαραγγιού δεν επιτρέπει αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, ανέφερε τα μέτρα παρακολούθησης και τη δύσκολη απόφαση διακοπής της λειτουργίας.

Τοπική κοινωνία και πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η τοπική αυτοδιοίκηση ζήτησε σαφή χρονοδιάγραμμα, ενώ η αντιπολίτευση ανέδειξε τις διαχρονικές ευθύνες για τη φθορά της γραμμής. Το Επιμελητήριο Αχαΐας με εκπροσώπους τον Τάκη Βασιλείου και τον Δήμο Βαρβιτσιώτη τόνισε ότι η ασφαλής επαναλειτουργία είναι εφικτή με οργανωμένη, τεχνικά τεκμηριωμένη διαδικασία διάρκειας περίπου δύο μηνών.

Το σχέδιο επιχειρεί να ισορροπήσει την ανάγκη για άμεση επαναλειτουργία με την ασφάλεια, ενώ η απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος διατηρεί το ζήτημα ανοιχτό στη δημόσια συζήτηση.

πηγή kalavrytanews.com

