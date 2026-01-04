Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…

Πώς η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο, εντόπισε πρόσωπο το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach»

04 Ιαν. 2026 16:52
Νέα περίπτωση φοροδιαφυγής μέσω social media αποκάλυψε η ομάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο, που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, εντόπισε πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών στο φλερτ γυναικών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με τις οποίες ο… coach υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα».

Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στην πλατφόρμα TikTok, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτικές αρχές διαπίστωσαν τη διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ’ αμοιβή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων.

Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας.

Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, που αντλήθηκαν από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, τονίζει η ΑΑΔΕ.

