Παρελθόν από την Παναχαϊκή 7 παίκτες!

Η ανακοίνωση των «κοκκινόμαυρων»

27 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

Από την Παναχαϊκή ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας της με 7 παίκτες. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της ομάδας.

H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα

Αναλυτικά η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τους «7», έχει ως εξής:

«Η Παναχαϊκή Γ.Ε. ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Ιάσονα Ψυχογιό, Θανάση Φωτεινόπουλο, Δημήτρη Κουζή, Παναγιώτη Φλωράτο, Νίκο Γιαννόπουλο, Γιώργο Λούσκο και Κωνσταντίνο Κουραχάνη.

Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους διαδρομής».

