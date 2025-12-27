H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα

Pelop News

Μπορεί το προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι να κινήθηκαν σε χαλαρούς ρυθμούς λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, ωστόσο στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής υπήρξε συνεχής κινητικότητα, με τα τηλέφωνα να «παίρνουν φωτιά» προκειμένου να τρέξουν οι εξελίξεις.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, όμως έχει ήδη γίνει σημαντική προεργασία και η πατρινή ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση τριών έμπειρων ποδοσφαιριστών, άλλωστε αυτή είναι η ξεκάθαρη οδηγία και προτεραιότητα που έχει δοθεί από τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Επειδή οι παίκτες δεσμεύονται με άλλες ομάδες και η αποδέσμευσή τους δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία, δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα. Αυτό που έχει γίνει γνωστό, ωστόσο, είναι πως η Παναχαϊκή στοχεύει στην ενίσχυση με έναν έμπειρο αμυντικό, έναν έμπειρο τερματοφύλακα και έναν έμπειρο μέσο, θέσεις στις οποίες υπάρχει άμεση ανάγκη.

«Οι παίκτες που θα έρθουν θα έχουν εμπειρία, θα γνωρίζουν την ομάδα και θα μπορούν να προσφέρουν άμεσα», ανέφερε κατά την περίοδο των εορτών άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, οι «κοκκινόμαυροι» θα αποκτήσουν και νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως ο 18χρονος αμυντικός Άγγελος Ξηνταρόπουλος. Ο Πατρινός παίκτης, που πέρυσι φορούσε τη φανέλα της Κ-19 στη Super League 2, το περασμένο καλοκαίρι αγωνίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στη Ζάκυνθο και είχε συνεργαστεί με τον τεχνικό Σπύρο Αντωνόπουλο.

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να γίνουν ακόμη δύο με τρεις κινήσεις νεαρών παικτών, που θα μπορούν να αγωνιστούν και ως «μικροί» στην ενδεκάδα της Παναχαϊκής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Από εκεί και πέρα, τέλος η ξεκούραση για τους «κοκκινόμαυρους», καθώς ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη άδεια και σήμερα το μεσημέρι επιστρέφουν στο γήπεδο. Μάλιστα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος έκλεισε για αύριο το μεσημέρι (15:00) φιλική αναμέτρηση απέναντι στον Απόλλωνα Ευπαλίου, παιχνίδι που θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό τεστ μετά τη διακοπή. Ακολουθούν κανονικές προπονήσεις στις 29 και 30 του μήνα, πριν από το νέο διήμερο ρεπό της Πρωτοχρονιάς (31/12 και 1/1). Η ομάδα επιστρέφει στο γήπεδο στις 2 Ιανουαρίου, ενώ την επόμενη ημέρα (3/1) θα πραγματοποιηθούν εργομετρικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των παικτών.

 

