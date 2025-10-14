Παρέμβαση Μαρινάκη για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: «Η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να βάλλεται με τραμπουκισμούς»

Σαφή και αυστηρή καταδίκη της επίθεσης που δέχθηκε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστικά στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Όπως σημείωσε, «ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος», ενώ προσέθεσε πως «τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα».

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των δημοσιογράφων και η ελευθερία του Τύπου αποτελούν θεμέλια της δημοκρατίας.

Το χρονικό της επίθεσης

Σοβαρό περιστατικό ωμής βίας και εκφοβισμού σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα, προκαλώντας οργή και ανησυχία για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Πάτρα.

Θύμα της απρόκλητης επίθεσης ήταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος δέχθηκε φραστική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και πρώην γενικό γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρη Αγγελόπουλο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο δημοσιογράφος, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΣΗΕΠΗΝ, κάλυπτε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην πόλη. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, εντόπισε κλιμάκιο στελεχών του Εργατικού Κέντρου να έχει εισέλθει στο εργοτάξιο του Ρωμαϊκού Ωδείου, προτρέποντας εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να συμμετάσχουν στην απεργία. Ο Π. Ρηγόπουλος, όπως όφειλε, κατέγραψε το περιστατικό με φωτογραφίες και βίντεο.

Η ενέργειά του προκάλεσε αρχικά φραστική επίθεση από τον Δ. Αγγελόπουλο, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε σκηνές βίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛΑΣ, περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, εκτοξεύοντας ακατονόμαστες ύβρεις. Του έσκισαν τα ρούχα και επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να διαγράψουν το υλικό που είχε καταγράψει. Ο Π. Ρηγόπουλος, τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ, ζήτησε βοήθεια από περίοικους και ειδοποιήθηκε την Αστυνομία, ενώ έχει δοθεί εντολή για την ιατροδικαστική του εξέταση. Στον Π. Ρηγόπουλο χορηγήθηκε ορός, του έχει φορεθεί κολάρο για να στηρίζει τον αυχένα του και τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας θα δείξουν το μέγεθος της βλάβης που υπέστη.

Λατινοπούλου: «Επίθεση κατά δημοσιογράφου στην Πάτρα – Ο εκφοβισμός και ο τραμπουκισμός δεν θα περάσουν»

Η ανακοίνωση της «Φωνής Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου αναφέρει:

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος στην Πάτρα, κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού του έργου. Σύμφωνα με καταγγελίες και ρεπορτάζ, η επίθεση προήλθε από στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πατρών, τα οποία προσκείνται στο ΚΚΕ, ενώ για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί μήνυση.

Τέτοιες συμπεριφορές συνιστούν ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας, της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης ενημέρωσης. Είναι απαράδεκτο, άτομα με τραμπούκικες πρακτικές, κάποιοι εκ των οποίων έχουν καταδίκες στο παρελθόν ή είναι υπόδικοι, να συνεχίζουν ανενόχλητοι να ασκούν βία με πολιτική κάλυψη και ιδεολογικό μανδύα.

Η σιωπή και η ανοχή που επιδεικνύεται από ορισμένους τοπικούς κύκλους επειδή οι δράστες προέρχονται από τον «χώρο της αριστεράς» ή είναι πολιτικοί σύμμαχοι του δημάρχου Πατρέων, είναι ντροπιαστική. Κανένα «μέτωπο ενάντια στον φασισμό», κανένα σύνθημα για «λαϊκούς αγώνες» ή «λευτεριά στην Παλαιστίνη» δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για ωμή βία.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτεί:

Άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές

• Ποινική δίωξη όλων των εμπλεκομένων χωρίς εξαιρέσεις και πολιτικές πλάτες

• Προστασία της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος των δημοσιογράφων να εργάζονται χωρίς απειλές

• Καταδίκη από όλα τα κόμματα χωρίς υπεκφυγές και συμψηφισμούς

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας περαστικά στον κ. Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας με πολυετή παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, και που ποτέ δεν προκάλεσε ούτε προσέβαλε κανέναν. Η στοχοποίησή του δεν είναι μεμονωμένο γεγονός· είναι ένα ακόμη κρούσμα πολιτικού εκφοβισμού από τους γνωστούς αυτόκλητους «τιμητές του λαού».

Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.

Η ελευθερία του λόγου δεν εκβιάζεται.

Ο τραμπουκισμός θα μας βρει απέναντι.

Είναι ώρα να μπει τέλος στην υποκρισία και στη βία με πολιτικό πρόσημο.

Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου ΠαναγιώτηΡηγόπουλου, από συνδικαλιστές του ΚΚΕ, ο πρόεδρος τηςΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, καταδικάζω απερίφραστα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τον ξυλοδαρμό τουδημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου από άτομα πουανήκουν σε συνδικαλιστικό χώρο προσκείμενο στο ΚΚΕ.

Είναι προφανές ότι η επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου είναι η επιτομή της ολοκληρωτικής,φασιστικής, αντίληψης και νοοτροπίας. Αλλά η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας, στην οποία τα φαινόμενα φασισμού δεν είναι ανεκτά.

Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και κάθε απόπειρα εκφοβισμού ή φίμωσης δημοσιογράφων είναι απολύτως καταδικαστέα, ενώ αποτελεί προσβολή προς τους θεσμούς και την κοινωνία.

Κατόπιν αυτών, ζητώ την άμεση διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές και την απόδοση ευθυνών, όπου κι αν αυτές αναλογούν.

Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από διάλογο, νηφαλιότητα και σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης — όχι από φαινόμενα εκφοβισμού και τραμπουκισμού.

Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται! Η ελευθερία του λόγου είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη!».

