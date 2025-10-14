Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Σχόλιο στα μέσα ενημέρωσης έστειλε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σχετικά με την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Παναγιώτης Ρηγόπουλος. Ουσιαστικά, το Εργατικό Κέντρο παραδέχεται ότι δικά του μέλη επιτέθηκαν στον δημοσιογράφο και επιπλέον επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το περιστατικό χωρίς να το καταδικάζει.

Το Εργατικό Κέντρο επιτέθηκε και μέσω της ανακοίνωσής του στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο, αφού πρώτα μέλη του τον χτύπησαν έξω από το Αρχαίο Ωδείο. Το σχόλιο του Εργατικού Κέντρου επισημαίνει ψευδώς ότι ο δημοσιογράφος της «Π» λειτουργούσε ως απεργοσπάστης, ενώ στην πραγματικότητα κάλυπτε τα απεργιακά γεγονότα για λογαριασμό της «Π», κάτι που αναφέρεται ρητά πως επιτρέπεται στη χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών.

Το σχόλιο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρει:

Σήμερα, μέρα πανελλαδικής απεργίας, όπου εργαζόμενοι συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία που οργάνωσαν 38 εργατικά κέντρα, 18 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια συνδικάτα, γνωστός σε όλους δημοσιογράφος για το μένος του απέναντι στο οργανωμένο κίνημα και τα σωματεία, έστησε για ακόμη μία φορά τις γνωστές προβοκάτσιες, ότι δήθεν δέχτηκε επίθεση από συνδικαλιστές.

Πρόκειται για αισχρά ψέματα από γνωστό αντικομμουνιστή δημοσιογράφο και απεργοσπάστη, αφού την ίδια ώρα, που οι συνάδελφοί του συμμετείχαν στη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ, ο ίδιος έκανε παρέμβαση ενάντια στην απεργία, το συνδικαλιστικό κίνημα και τους συνδικαλιστές της πόλης μας. Μάλιστα κάλεσε την αστυνομία και προχώρησε σε προσφυγή στα δικαστήρια ενάντια σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, που περιφρουρούσαν την απεργία τους, ποινικοποιώντας έτσι το απεργιακό δικαίωμα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λαό της Πάτρας να συνεχίσουν την πάλη τους ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα της κυβέρνησης της ΝΔ που νομοθετεί την 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. Να δυναμώσουν των αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και αστικών κομμάτων που τους μαυρίζουν τη ζωή.

