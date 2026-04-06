Παρέμβαση Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα αναφέρει στο τηλεοπτικό του μήνυμα

Τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού με επίκεντρο τις δικογραφίες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

06 Απρ. 2026 7:53
Pelop News

Σε μια κίνηση πολιτικής πρωτοβουλίας προχωρά σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τηλεοπτική του δήλωση αναμένεται να τοποθετηθεί για τις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής με φαινόμενα κακοδιοίκησης, την ώρα που η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων προκαλεί τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό.

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ τη Μεγάλη Δευτέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας και για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επισημαίνει τη διαφορετική βαρύτητα κάθε περίπτωσης, η γραμμή που υιοθετείται είναι η πλήρης διαλεύκανση από τη Δικαιοσύνη, χωρίς σκιές.

Παράλληλα, για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη ζητήσει τη δρομολόγηση των διαδικασιών, δηλώνοντας βέβαιοι για την αθωότητά τους και κάνοντας λόγο για αστήρικτες κατηγορίες.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις γενναίες τομές που έχουν ήδη ξεκινήσει στον οργανισμό, με κυριότερη την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το μήνυμά του θα περιλαμβάνει δόσεις αυτοκριτικής για διαχρονικές παθογένειες, αλλά και μια ξεκάθαρη δέσμευση για σύγκρουση με το «βαθύ κράτος» και τις αστοχίες του παρελθόντος.

Η ατζέντα της ημέρας

Μετά το διάγγελμα, η κυβερνητική ατζέντα στρέφεται στην οικονομία. Στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ενόψει του Πάσχα και την αξιολόγηση των ελέγχων στην αγορά.

Ταυτόχρονα, ξεκινά σήμερα η λειτουργία της πλατφόρμας για το Fuel Pass (vouchers.gov.gr). Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την επιδότηση καυσίμων, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται για τα μέσα Απριλίου, είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

