Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ – Συνθήματα και τρικάκια στη Θεσσαλονίκη

Συνθήματα στην πιλοτή πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη έγραψαν μέλη της συλλογικότητας Ρουβίκωνας, στοχεύοντας τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα με σπρέι στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο κοσμήτορας, ενώ παράλληλα πέταξαν τρικάκια στον χώρο.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε ως αντίδραση στη διαγραφή φοιτητή της Νομικής Σχολής, ο οποίος –όπως υποστηρίζουν– αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το σύνθημα που έγραψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω ενέργειες από τις αρχές σχετικά με το περιστατικό.

