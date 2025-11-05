Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους

Γνωστός YouTuber του μότοκρος με ορισμένους να τον αποκαλούν «θρύλο του μότοκρος», είναι ένας εκ των συλληφθέντων για την διάσημη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Ο Αμπντουλάγε Ν., σήμερα 39 ετών, είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Doudou Cross Bitume» και θεωρείται σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ως «μια θρυλική φιγούρα από τα προάστια του Παρισιού». Σκιαγραφώντας το προφίλ του, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν για τον έναν εκ των συλληφθέντων της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο: «Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Αλμπερβίλ της περιοχής Σεν-Σαιν-Ντενί, ο αναβάτης με το διαπεραστικό βλέμμα και, με δεμένη την μπαντάνα στο ξυρισμένο του κεφάλι, έχει εμπνεύσει ολόκληρες γενιές εφήβων. Από τα πρώτα του βίντεο στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στο YouTube και το Dailymotion, μέχρι τα σημερινά του story στο TikTok».

Σε πιο παλιά του βίντεο, αγγίζοντας τις 700.000 προβολές, ο «Doudou» φαίνεται να κάνει ακροβατικά με τη μηχανή του ή να διασχίζει το 93ο διαμέρισμα του Παρισιού, μέχρι τα Ηλύσια Πεδία και το Τροκαντερό. Το σύνθημά του: «Πάντα κοντά στην άσφαλτο».

Τα τελευταία χρόνια, ο «Doudou» προτιμούσε να γυμνάζεται στον δρόμο ή να παραδίδει μαθήματα οδήγησης σε παιδιά της γειτονιάς. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του στα social media σίγησαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ο «Doudou Cross Bitume» είναι γονέας πολλών παιδιών, γνωστός στο Ομπερβιλιέ. Ο πατέρας του απέκτησε 23 παιδιά από 3 διαφορετικές σχέσεις, επέστρεψε στο Μαλί. Η μητέρα τους ζει σε προάστιο του Παρισιού. Ο ίδιος δούλευε ως οδηγός παράνομου ταξί.

Ο δεύτερος ληστής που φέρεται να μπήκε στην αίθουσα «Απόλλων» ονομάζεται Ayed Ghelamallah, 34 ετών, Αλγερινής ιθαγένειας και ζει επίσης στο Ομπεριβιλιέ απο το 2010.

Τι είπαν στις απολογίες τους οι δύο ληστές

Κατά την ανάκριση, ο Doudou αρχικά αρνήθηκε να μιλήσει αλλά έπειτα ομολόγησε τη συμμετοχή του αναφέροντας ότι έγινε μετά από παραγγελία, όμως δεν γνωρίζει την ταυτότητα αυτών των ατόμων.

Στην ίδια γραμμή, ο δράστης με καταγωγή την Αλγερία, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Roissy με εισιτήριο άνευ επιστροφής προς τη χώρα της Βόρειας Αφρικής, ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει για «ταυτότητες υπόπτων», αλλά αναφέρθηκε σε πιθανή παραγγελία από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Le Parisien, «κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και οι δύο άνδρες έκαναν πολύ απροσδόκητες δηλώσεις. Ο ένας ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι θα έκανε διάρρηξη στο Λούβρο, πιστεύοντας ότι το μουσείο βρισκόταν μόνο από την πλευρά της Πυραμίδας. Ο άλλος νόμιζε ότι έκανε διάρρηξη σε ένα κλειστό κτίριο, άδειο από επισκέπτες την Κυριακή.

O «Doudou Cross Bitume» έχει 16 αναφορές στο ποινικό μητρώο του. Η πιο σοβαρή υπόθεση αφορά ληστεία σε ένα μικρό χρυσοχοείο στη συνοικία Μπαρμπές (Barbès) στο Παρίσι (18ο διαμέρισμα) τον Μάϊο 2014. Διέφυγαν με σκούτερ T-Max, όπως και στο Λούβρο χρόνια αργότερα.

Καταδικάστηκε το 2015 σε τρία χρόνια φυλάκιση. Συνεργός του ήταν ο Slimane K. ο οποίος θεωρείται τώρα ύποπτος ως ένας από τους οδηγούς των δύο σκούτερ στη ληστεία του Λούβρου. Η σύντροφός του και αυτός προφυλακίστηκαν στο δεύτερο κύμα προσαγωγών.

Η 38χρονη γυναίκα που προφυλακίστηκε το Σάββατο (01.11.2025) για τη διάσημη κλοπή στο Λούβρο φαίνεται πως ήταν ο «δορυφόρος» της επιχείρησης που στήθηκε και κατέληξε στην περιβόητη κλοπή στο Λούβρο. Κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος.

Τα κοσμήματα του θρόνου της Γαλλίας δεν έχουν βρεθεί ακόμα.

