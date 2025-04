Παρίσι: «Καίγεται» το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Syctom ΒΙΝΤΕΟ

Στο Παρίσ μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Syctom, στο 17ο διαμέρισμα της πόλης του Φωτός, μεταξύ της πύλης Ασνιέρ και της πύλης Κλισύ, κοντά στο πάρκο Μπατινιόλ και το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί σε όλη την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται επί τόπου επιχειρώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

🇫🇷 The fire in Paris is a major concern. It’s occurring at Syctom, near Porte d’Asnières, a waste disposal site, and the resulting fumes are toxic. Stay away from the area.#feu #portedasnieres #syctom #tribunal #portedeclichy https://t.co/R18Zw05bX4 pic.twitter.com/vn7mcSH2p7

— The Global Beacon (@globalbeaconn) April 7, 2025