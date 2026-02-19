Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό

Αν και αρχικά είχαν θεωρηθεί αγνοούμενοι, στη συνέχεια κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να ενημερώσουν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους

Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό
19 Φεβ. 2026 22:11
Pelop News

Ευτυχώς αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ορειβατών στον Παρνασσό που χάθηκαν νωρίτερα όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αποπροσανατολίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος.

Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!

Αν και αρχικά είχαν θεωρηθεί αγνοούμενοι, στη συνέχεια οι δύο άνδρες κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να ενημερώσουν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Όπως ανέφεραν, βρίσκονταν σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν ήδη προσδιορίσει κατά προσέγγιση το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο ορειβάτες.

Οι διασώστες κινήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του δύσβατου εδάφους και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

Στελέχη των υπηρεσιών που επιχειρούν είναι καθησυχαστικοί ως προς την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιχείρηση προσέγγισης απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά τους σε προσβάσιμο σημείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!
22:57 Ρόδος: Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στο νησί
22:47 «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος», αποκαλυπτικός ο Μανώλης Κονταρός
22:37 Ελεύθερη, αλλά με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε για βιασμό του ανήλικου γιου της οικιακής βοηθού
22:36 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:29 Δυτική Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα
22:19 «Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία»! Η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας
22:17 Πρεστιάνι: Κίνδυνος για τιμωρία τουλάχιστον 10 αγωνιστικών εάν κριθεί ένοχος, ο Βινίσους έχει δεχτεί 26 ρατσιστικές επιθέσεις σε 5 χρόνια
22:11 Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό
22:00 Σοκαρισμένος, αλλά ελεύθερος ο πρίγκιπας Άντριου, ΦΩΤΟ
21:51 Ο Παναθηναϊκός πιστός στο ραντεβού με τον Ολυμπιακό
21:41 Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ
21:30 Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!
21:20 Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
20:32 Πέθανε ο θρυλικός προπονητής Σεπ Πιόντεκ
20:21 Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ