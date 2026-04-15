Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Λεωφόρο Πάρνηθος – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν από το Καζίνο Mont Parnes, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να βρεθεί σε γκρεμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, στην περιοχή λίγο πριν από το Σανατόριο της Πάρνηθας. Η εκτροπή είχε ως συνέπεια το αυτοκίνητο να πέσει εκτός δρόμου και να καταλήξει σε γκρεμό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο άνδρας ανασύρθηκε τραυματισμένος από το όχημα, έπειτα από την επέμβαση των πυροσβεστών.

Επιχείρηση διάσωσης στη Λεωφόρο Πάρνηθος

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης ήταν άμεση, καθώς το αυτοκίνητο είχε καταλήξει σε δύσκολο σημείο, εκτός του οδοστρώματος. Η Πυροσβεστική κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο και να βγάλει τον οδηγό από το όχημα, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές.

