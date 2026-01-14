Παρολίγον τραγωδία στη Λάρισα: Στις φλόγες διαμέρισμα με εγκλωβισμένο μωρό

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη συμβολή Μανδηλαρά και Παναγούλη. Απεγκλωβίστηκε οικογένεια με βρέφος

14 Ιαν. 2026 17:45
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Μανδηλαρά και Παναγούλη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και περιπολικά της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν οικογένεια με βρέφος μικρότερο του ενός έτους, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των παρευρισκόμενων και την άμεση κινητοποίηση των αρχών, όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, χωρίς να τραυματιστούν. Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς και τα χειρότερα σενάρια.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν γείτονες και περαστικοί, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της επιχείρησης, η οποία είχε τελικά αίσιο τέλος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

