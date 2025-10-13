Παρούσα η Ελλάδα στη σημερινή Σύνοδο για την Ειρήνη στην Αίγυπτο

Σε μια ιστορική στιγμή θα είναι παρούσα σήμερα Δευτέρα 13/10/2025 και η Ελλάδα, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσκλήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί η «Σύνοδος Ειρήνης».

Στη σύνοδο θα συμμετέχουν περίπου 20 ηγέτες, όλοι προσκεκλημένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, που θα συμπροεδρεύσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ πρόσκληση έλαβε και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Λίγες ώρες νωρίτερα θα έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι που κρατάει η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την αιματηρή επίθεση όπου εκτελέστηκαν 1.200 άνθρωποι.

«Η παρουσία μας είναι μια ακόμη απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», επeσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μία ιστορική στιγμή, καθώς – όπως τόνισε – για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Έκανε επίσης λόγο για μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, την οποία πιστώνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. «Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη», κατέληξε.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

