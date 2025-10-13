Παρούσα η Ελλάδα στη σημερινή Σύνοδο για την Ειρήνη στην Αίγυπτο
Ελλάδα και Κύπρος ανάμεσα στους 20 ηγέτες κρατών που κλήθηκαν να μετάσχουν στη Σύνοδο Ειρήνης, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.
Σε μια ιστορική στιγμή θα είναι παρούσα σήμερα Δευτέρα 13/10/2025 και η Ελλάδα, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσκλήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί η «Σύνοδος Ειρήνης».
Στη σύνοδο θα συμμετέχουν περίπου 20 ηγέτες, όλοι προσκεκλημένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, που θα συμπροεδρεύσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ πρόσκληση έλαβε και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς
Λίγες ώρες νωρίτερα θα έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι που κρατάει η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την αιματηρή επίθεση όπου εκτελέστηκαν 1.200 άνθρωποι.
«Η παρουσία μας είναι μια ακόμη απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», επeσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μία ιστορική στιγμή, καθώς – όπως τόνισε – για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.
Έκανε επίσης λόγο για μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, την οποία πιστώνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. «Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη», κατέληξε.
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News