Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Η χορωδία της Κοινο_Τοπίας με μαέστρο τη Λίνα Γερονίκου και την Κατερίνα Φιλιππάτου στο πιάνο, μετέφερε το εορταστικό κλίμα στους παραβρισκόμενους, μέλη και φίλους του συλλόγου σκορπώντας μελωδίες υποδοχής του νέου χρόνου αλλά και τραγούδια από το χώρο του έντεχνου ρεπερτορίου.

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της Εκπροσωπώντας την Κοινο_Τοπία έκοψαν την πίτα Ε.Μπλώνη και Α.Σπηλιώτης
10 Φεβ. 2026 12:16
Pelop News

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της μαζί με πολλούς νέους και παλιούς φίλους εν μέσω ασμάτων στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αγοράς Αργύρη. Σε μια εορταστική και χαρούμενη ατμόσφαιρα αντάλλαξαν ευχές για το νέο χρόνο αλλά και απόψεις, προτάσεις, ιδέες για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Η χορωδία της Κοινο_Τοπίας με μαέστρο τη Λίνα Γερονίκου και την Κατερίνα Φιλιππάτου στο πιάνο, μετέφερε το εορταστικό κλίμα στους παραβρισκόμενους, μέλη και φίλους του συλλόγου σκορπώντας μελωδίες υποδοχής του νέου χρόνου αλλά και τραγούδια από το χώρο του έντεχνου ρεπερτορίου.

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Από αριστερά: Ελισάβετ και Ελένη Γκέκα με την Κατερίνα Φιλιππάτου

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Αγγελική και Παναγιώτης Κορφιάτης, Τίνη Ακτύπη, Μιχάλης Γκαζής

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Άκια Σταμάτη, Πέτρος Ψωμάς, Αλέκα Ράπτη, πίσω Γιώργος Κανέλλης

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Από αριστερά Ντίνα Γεωργίου, Ειρήνη Τζόλα

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Ανδρέας Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τους συμμετέχοντες εκ μέρους της Κοινο_Τοπίας καλωσόρισε ο Ανδρέας Σπηλιώτης που μαζί με το στέλεχος της Κοινο_Τοπίας Έφη Μπλώνη έκαναν και ένα συνοπτικό απολογισμό στις δράσεις, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κατόπιν ο Ανδρέας Σπηλιώτης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα αφιερώνοντας συμβολικά το πρώτο κομμάτι σε όλους εκείνους τους εθελοντές που προσφέρουν ανιδιοτελώς στην κοινωνία μας αναφέροντας σχετικά <<προσδοκούμε σε μια αλληλέγγυα κοινωνία για τη στήριξη των πολιτών που χρήζουν τη βοήθεια μας, την προστασία του Περιβάλλοντος, την Προαγωγή της Υγείας και του Πολιτισμού σ’ όλες τις εκφάνσεις του>>.

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Βασίλης και Νένα Δημητροπούλου, Μαρία Λαλιώτη

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Βασίλης Κοτσώνης από Σύλλογο Προστασίας Υγείας _ Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Γεωργοπούλου, Φραγκάκης, Τίγκας, Μπούσια, Πετρόπουλος, Μπερέτσος

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ ο Θωμάς Κουτρούμπας

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Γιώτα Καίκα και Σπύρος Μαρτίνης

Κάνοντας μια αφιέρωση συμβολικά έκοψαν από ένα κομμάτι της πίτας ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης ‘‘σπιράλ’’ Πέτρος Ψωμάς, ο εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) Θωμάς Κουτρούμπας, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας Βασίλης Κοτσώνης και ο εκπρόσωπος του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» Ανδρέας Δημητρακόπουλος.

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Ελένη Ατταλειάδη, Γιώτα Καίκα, Σπύρος Μαρτίνης, Σταυρούλα Ασκούνη

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Θανάσης Μπερέτσος, Αργυρώ Ταβλά, Ανδρέας Δημητρακόπουλος

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Μαρία Προσκεφαλά, Σοφία Γιαννοπούλου προσερχόμενες στη γραμματεία

Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Η χορωδία της Κοινο_Τοπίας με μαέστρο τη Λίνα Γερονίκου

Τυχερή της βραδιάς και του συμβολισμού φλουριού της πρωτοχρονιάτικης πίτας -που ήταν μια ταξιδιωτική δωροκάρτα- ήταν το μέλος της χορωδίας της Κοινο_Τοπίας Μαράγια Θεάκου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα – Δείτε που και πώς!
13:11 Πανεπιστήμιο και Πατρινό Καρναβάλι ενώνουν δυνάμεις – Έκθεση, Καρναβαλούπολη και δράσεις πολιτισμού
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια «υιοθετήθηκε» από την ΕΟΕ ενόψει των Ολυμπιακών
13:03 Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
13:02 Α’ Κατηγορία: Κληρώνει για play offs-outs, όλες οι λεπτομέρειες
13:00 Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες
13:00 Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΣΟΨΥ Πάτρας για το 2025: Αγχος και κατάθλιψη μαστίζουν του νέους
12:59 Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
12:57 Ρουμανία: Με αίμα βάφτηκε ξανά ο δρόμος του θανάτου
12:56 Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν
12:55 Η Κίνα ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ιαπωνία για την Ταιβάν
12:51 W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες
12:47 Ιράν: Ετοιμασίες για ενδεχόμενο από τις ΗΠΑ
12:42 Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
12:39 Μπαζίνας: «Να ξεχάσουμε γρήγορα τη γλύκα του Απόλλωνα…»
12:37 Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι
12:36 Παναθηναϊκός: Πένθος για την οικογένεια Αταμάν
12:34 Λιόνας: «Αντάξιοι του ονόματος και της ιστορίας της Παναχαϊκής»
12:32 Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της
12:31 Βασίλης Σκέντζος: «Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει την αισιοδοξία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ