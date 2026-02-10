Παρουσία πλήθους φίλων η Κοινο_Τοπία έκοψε την πίτα της εν μέσω ευχών και ασμάτων της χορωδίας της

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της μαζί με πολλούς νέους και παλιούς φίλους εν μέσω ασμάτων στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αγοράς Αργύρη. Σε μια εορταστική και χαρούμενη ατμόσφαιρα αντάλλαξαν ευχές για το νέο χρόνο αλλά και απόψεις, προτάσεις, ιδέες για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Η χορωδία της Κοινο_Τοπίας με μαέστρο τη Λίνα Γερονίκου και την Κατερίνα Φιλιππάτου στο πιάνο, μετέφερε το εορταστικό κλίμα στους παραβρισκόμενους, μέλη και φίλους του συλλόγου σκορπώντας μελωδίες υποδοχής του νέου χρόνου αλλά και τραγούδια από το χώρο του έντεχνου ρεπερτορίου.

Τους συμμετέχοντες εκ μέρους της Κοινο_Τοπίας καλωσόρισε ο Ανδρέας Σπηλιώτης που μαζί με το στέλεχος της Κοινο_Τοπίας Έφη Μπλώνη έκαναν και ένα συνοπτικό απολογισμό στις δράσεις, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κατόπιν ο Ανδρέας Σπηλιώτης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα αφιερώνοντας συμβολικά το πρώτο κομμάτι σε όλους εκείνους τους εθελοντές που προσφέρουν ανιδιοτελώς στην κοινωνία μας αναφέροντας σχετικά <<προσδοκούμε σε μια αλληλέγγυα κοινωνία για τη στήριξη των πολιτών που χρήζουν τη βοήθεια μας, την προστασία του Περιβάλλοντος, την Προαγωγή της Υγείας και του Πολιτισμού σ’ όλες τις εκφάνσεις του>>.

Κάνοντας μια αφιέρωση συμβολικά έκοψαν από ένα κομμάτι της πίτας ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης ‘‘σπιράλ’’ Πέτρος Ψωμάς, ο εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) Θωμάς Κουτρούμπας, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας Βασίλης Κοτσώνης και ο εκπρόσωπος του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» Ανδρέας Δημητρακόπουλος.

Τυχερή της βραδιάς και του συμβολισμού φλουριού της πρωτοχρονιάτικης πίτας -που ήταν μια ταξιδιωτική δωροκάρτα- ήταν το μέλος της χορωδίας της Κοινο_Τοπίας Μαράγια Θεάκου.

