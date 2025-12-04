Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
Οι εκδόσεις «Το Δόντι» παρουσιάζουν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τη νέα ποιητική συλλογή της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου, με μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη ποίηση στο Mosaic Hub της Πάτρας.
Την ποιητική συλλογή της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου «Ίσαλος γραμμή» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα).
Μαζί με τη συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:
– Χριστίνα Καραντώνη, ποιήτρια
– Μαίρη Σιδηρά, φιλόλογος, συγγραφέας
– Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλογος, συγγραφέας
Η Νικολέττα Κατσιδήμα-Λάγιου γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως φιλόλογος. Από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ κυκλοφορούν επίσης η συλλογή διηγημάτων «Τα περιστέρια» (2013) και οι ποιητικές συλλογές «Ελεγείον έρωτος» (2014) και «Βιογραφικό σημείωμα» (2016).
