Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub

Την ποιητική συλλογή της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου «Ίσαλος γραμμή» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα).

Μαζί με τη συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:

– Χριστίνα Καραντώνη, ποιήτρια

– Μαίρη Σιδηρά, φιλόλογος, συγγραφέας

– Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλογος, συγγραφέας

Η Νικολέττα Κατσιδήμα-Λάγιου γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως φιλόλογος. Από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ κυκλοφορούν επίσης η συλλογή διηγημάτων «Τα περιστέρια» (2013) και οι ποιητικές συλλογές «Ελεγείον έρωτος» (2014) και «Βιογραφικό σημείωμα» (2016).

