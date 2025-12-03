Παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι δίνουν το παρών στο Παλλάς ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο θέατρο «Παλλάς» η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου και έχει ήδη σημειώσει υψηλές πωλήσεις.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς»

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί στο κοινό η κενή θέση που έχει μείνει προς τιμήν του Αλέκου Φλαμπουράρη, πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα τριαντάφυλλο. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Στην αίθουσα βρίσκονται 20-25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και οκτώ από τους δώδεκα εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς.

Στην εκδήλωση δίνουν το «παρών» μεταξύ άλλων οι: Σωκράτης Φάμελλος, Γιάννης Ραγκούσης, Όλγα Γεροβασίλη, Θεανώ Φωτίου, Έφη Αχτσιόγλου, Κώστας Ζαχαριάδης, Αλέξης Χαρίτσης, Νίκος Παππάς, Γιάννης Μουζάλας, Γιάννης Μπαλάφας, Αθηνά Λινού, Γιώργος Καραμέρος, Στέφανος Τζουμάκας, Νάσος Ηλιόπουλος, Στέλιος Παππάς, Χρήστος Σπίρτζης και Νίκος Μπίστης.

