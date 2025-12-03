Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
03 Δεκ. 2025 18:20
Σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Παλλάς πραγματοποιείται η επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας, με τίτλο Ιθάκη — μια εκδήλωση που εκλαμβάνεται ως σήμα επανόδου του στο πολιτικό προσκήνιο.

Η παρουσίαση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ξεκινά στις 19:00, ενώ οι πρώτες αφίξεις στο «Παλλάς» καταγράφηκαν ήδη από νωρίς το απόγευμα.

Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία: το «Παλλάς», στο κέντρο της Αθήνας, παρέχει συμβολισμό αλλά και μεγαλύτερη προβολή — και πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως η εκδήλωση σηματοδοτεί την επιθετική επιστροφή του Τσίπρα στο δημόσιο βήμα.

Το υπόβαθρο: «Ιθάκη» ως καταγραφή αλλά και εκτόνωση

Το βιβλίο «Ιθάκη», που ήδη έχει προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του, αποτελεί μια προσωπική και πολιτική αφήγηση: ανατρέχει στο πολιτικό του ταξίδι από τα φοιτητικά χρόνια, μέσα από την εποχή της κρίσης, μέχρι τη διακυβέρνηση και τις επιπτώσεις της.

Πολλοί εκτιμούν πως η «αποστασιοποιημένη» γραφή του — με απολογισμούς, ανατροφοδοτήσεις και αυτοκριτικές — έχει στόχο όχι μόνο να καταγράψει ιστορία, αλλά να προετοιμάσει ένα νέο αφήγημα για την επόμενη ημέρα.

Παρόν και… απουσίες — Τα πολιτικά μηνύματα της βραδιάς

Η εκδήλωση δεν θεωρείται απλώς λογοτεχνική ή μνημονιακή: έχει χαρακτηριστεί από πολλά μέσα ως πολιτικό γεγονός.

Ο συνδυασμός πλήθους, προσδοκίας και της δυναμικής επιστροφής του Τσίπρα δίνει στην «Ιθάκη» προτεραιότητα ως βήμα αναδιαμόρφωσης του πολιτικού τοπίου της Κεντροαριστεράς — με αρκετά βλέμματα να στρέφονται στις εξελίξεις για το μέλλον του σχήματος της ευρύτερης Αριστεράς.

