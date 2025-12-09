Παρουσίαση του βιβλίου «Ευκαιρίες Ζωής» του Φίλιππου Ζάχαρη στην Πάτρα

Το πρώτο βιβλίο του δημοσιογράφου και φιλολόγου Φίλιππου Ζάχαρη παρουσιάζεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Πάτρα, σε μια εκδήλωση που επικεντρώνεται στη σχέση μνήμης, νοήματος και προσωπικής αναγέννησης.

Στην Gallery «ΩΔΕΙΟ» του Κέντρου Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς», απέναντι από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου (18:30) το βιβλίο «Ευκαιρίες Ζωής» του συγγραφέα και δημοσιογράφου Φίλιππου Ζάχαρη.

Οι «Ευκαιρίες Ζωής» αποτελούν την πρώτη συγγραφική δουλειά του Φίλιππου Ζάχαρη και συγκεντρώνουν επιλεγμένα κείμενα που, όπως σημειώνει ο ίδιος, απευθύνονται σε όσους αναζητούν «τα χαμένα νοήματα του παρελθόντος» προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια νέα, ουσιαστικότερη ζωή.
Ο συγγραφέας υπογραμμίζει πως στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει εφαλτήριο γόνιμης σκέψης και αναστοχασμού: «Αν οι λέξεις μπορέσουν να ανανοηματοδοτήσουν τη σημερινή φτωχή από ιδέες και αξίες ζωή, τότε το στοίχημα θα έχει κερδηθεί».

Ο Φίλιππος Ζάχαρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964 και φοίτησε στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά. Είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διαγράψει μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, ενώ παράλληλα εργάστηκε στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και σε μεταφράσεις.

Ξεκίνησε το 1996 συνεργαζόμενος με περιφερειακές ημερήσιες εφημερίδες, καλύπτοντας πολιτικά και κοινωνικά θέματα με έμφαση στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις γερμανόφωνες χώρες. Από το 2003 έως το 2012 υπηρέτησε ως επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), ενώ στο διάστημα 2007–2009 διετέλεσε αρχισυντάκτης της πανελλαδικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «Σκρίπ».

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με γερμανόφωνα μέσα, ανάμεσά τους το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA), αλλά και με περιφερειακές εφημερίδες σε Χανιά, Μυτιλήνη, Καλαμάτα και Ρόδο. Από το 2014 εργάζεται στο ιατρικό portal iatronet.gr, όπου έχει την ευθύνη του forum «Το Βήμα του Ασθενή».

Η εκδήλωση της Πάτρας αναμένεται να αναδείξει το κεντρικό νήμα του βιβλίου: τη δυνατότητα της γραφής να λειτουργεί ως εργαλείο ενδοσκόπησης, αναζήτησης και προσωπικής μεταμόρφωσης.

