Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Ποιος είμαι; Ταυτότητα και πόλις στον Οιδίποδα Τύραννο»

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, παρουσιάζεται στο Πολύεδρο το βιβλίο της Έφης Καρακάντζα «ποιος είμαι; Ταυτότητα και πόλις στον Οιδίποδα Τύραννο», μια νέα ερμηνεία της σοφόκλειας τραγωδίας ,που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των μοντέρνων και μεταμοντέρνων αναγνώσεων του Οιδίποδα Τυράννου η Ευφημία Καρακάντζα εστιάζει στο ερώτημα της ταυτότητας. Η μετατόπιση αυτή προκύπτει από την απλή παραδοχή ότι η μεγαλύτερη αναπηρία στη ζωή του Οιδίποδα είναι ότι δεν ξέρει ποιος είναι· η πατροκτονία και η αιμομιξία απορρέουν από αυτήν την άγνοια.

Η ταυτότητά μας, όμως, δεν ορίζεται απλώς σε σχέση με τη γενεαλογία μας. Εμπεριέχει τον τρόπο που κινούμαστε στον δημόσιο χώρο – εμπνέουμε σεβασμό ή όχι; – και το πώς σχετιζόμαστε με τους συνομιλητές μας στη ζωή, Επιπλέον, στην αρχαία ελληνική πόλιν η ταυτότητα είναι κατεξοχήν συνυφασμένη με την έννοια του πολίτη. Η ταυτότητα στην κλασσική αρχαιότητα είναι πρωτίστως πολιτική.

Επισκοπώντας ένα μεγάλο φάσμα μεταμοντέρνων κριτικών θεωριών, η Ευφημία Καρακάντζα ‘ακολουθεί’ τα βήματα του πρωταγωνιστή στα δίκτυα των συνομιλιών που δημιουργούνται από τον Σοφοκλή σε αυτήν την τραγωδία για την αναζήτηση της ταυτότητάς του: με τον Τειρεσία, την Ιοκάστη, τον κορίνθιο αγγελιαφόρο, και τον δούλο του Λάιου. Εδώ επαναπροσδιορίζεται η πολιτική (=εντός της πόλεως) ταυτότητα του Οιδίποδα σε μια μακρά, επίπονη, και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία δημιουργεί το νέο αφήγημα της ζωής του.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Αμφιλόχιος Παπαθωμάς καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας– Παπυρολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Σαμπατακάκης αναπληρωτής καθηγητής Θεατρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κριτικός Θεάτρου

Αλέξανδρος Βελαώρας, υπ.διδάκτορας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολιασμός και συντονισμός της συζήτησης από τον Σπύρο Ράγκο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Ευφημία Δ. Καρακάντζα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι, επίσης, Εταίρος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, για το οποίο διευθύνει το πρόγραμμα Κyklos. Έχει εκπαιδευτεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (πτυχίο κλασικής φιλολογίας, 1986), στο Πανεπιστήμιο του Reading, Μ. Βρετανία (διδακτορικό δίπλωμα κλασικής φιλολογίας, 1993), στο Κέντρο Louis Gernet, Παρίσι (επισκέπτρια ερευνήτρια, 1991), και στο Πανεπιστήμιο του Texas στο Austin (μεταδιδακτορική έρευνα, 1996). Τα ενδιαφέροντά της στρέφονται στις μεταφεμινιστικές και πολιτικές αναγνώσεις της ομηρικής ποίησης και του αττικού δράματος, καθώς και στην πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας στη μοντέρνα και μεταμοντέρνα κριτική σκέψη, τις παραστασιακές τέχνες και τη λογοτεχνία. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την ομηρική, λυρική και δραματική ποίηση. Βιβλία της: Αρχαίοι Ελληνικοί Μύθοι. Ο θεωρητικός λόγος του 20ού αιώνα για τη φύση και την ερμηνεία τους, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004. Light and Darkness in Myth and Religion in Greek Antiquity (ως συνεπιμελήτρια), Lexington Books, Lanham MD, 2010· Antigone, Gods and heroes of the ancient world series, Routledge, Λονδίνο, υπό δημοσίευση εντός του 2022. Η αρχική έκδοση του ανά χείρας τόμου έγινε στα αγγλικά με τον τίτλο: “Who Am I?” (Mis) Identity and the Polis in Oedipus Tyrannus, Hellenic Studies Series 86, CHS, Harvard University Press, Cambridge MA, 2020. Τέλος, ετοιμάζει ως συνεπιμελήτρια το βιβλίο: Ancient Necropolitics. Maltreating the Living, Abusing the Dead in Greek Antiquity.