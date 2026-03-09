Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Σημαντική νίκη πέτυχε στο Αγρίνιο ο εορτάζων για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικός βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Πόμπο, αλλά με τέρματα των Ρόσα και Ματσάν επικράτησε 2-1 της Κηφισιάς και βρέθηκε στο +8 από τον Αστέρα.

Ο Παναιτωλικός πήρε τη νίκη ως όφειλε για να τιμήσει την αιώνια ιστορία του! Ο Τίτορμος στο ματς – γιορτή για τα 100 χρόνια πήρε τη νίκη επί της Κηφισιάς με 2-1, κάνοντας ανατροπή.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. Ο Κουτσερένκο στην εστία, με τους Γκράναθ, Κόγιτς, Μλάντεν και Αποστολόπουλο μπροστά του. Μπουχαλάκης, Εστεμπάν και Ματσάν στα χαφ. Τριπλέτα στην επίθεση Ρόσα, Μπάντζι και Λομπάτο.

Από την πλευρά του, ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα και Λαρουσί μπροστά του. Ρούμπεν – Αμανί χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε – Νούνελι εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Αντέδρασε και το γύρισε από ημίχρονο ο Παναιτωλικός

Ο Παναιτωλικός δεν μπήκε ιδιαίτερα καλά στο ματς και η Κηφισιά του δημιούργησε προβλήματα. Στο 19ο λεπτό ο Νούνελι αστόχησε με κεφαλιά μέσα από την περιοχή και δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε το γκολ. Στο 20ο λεπτό ο Κονατέ έβγαλε σέντρα, από το κεφάλι του Γκράναθ η μπάλα έφτασε στον Πόμπο, ο οποίος με άπιαστο τελείωμα νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.

O Τίτορμος ανέβασε… στροφές μετά το 25ο λεπτό και στο 26′ ο Ραμίρεζ είχε εντυπωσιακή απόκρουση σε καλό σουτ του Λομπάτο. Ο Παναιτωλικός απείλησε κατά σειρά με σουτ των Εστεμπάν (26′), Ρόσα (30′) και Ματσάν (31′) και τελικά βρήκε την ισοφάριση στο 34ο λεπτό με σουτ του Ρόσα, το οποίο κόντραρε.

Ο Μπουχαλάκης… προειδοποίησε στο 45′ με άστοχο σουτ εκτός περιοχής και στο 45+1′ τα Καναρίνια ανέτρεψαν το σκορ. Ο Mπάντζι πήρε την κεφαλιά από βαθιά μπαλιά, ο Ματσάν απέφυγε τον Πέτκοφ, έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 2-1.

Γιόρτασε τα 100 με νίκη

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά είχε την πρώτη φάση, στο 58ο λεπτό, όταν ο Πόμπο έκανε συρτό σουτ μέσα από την περιοχή και η μπάλα βγήκε κόρνερ. Ο Παναιτωλικός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 62′, όταν ο Ραμίρεζ σε σουτ του Λομπάτο και στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς απέκρουσε το σουτ του Μπάντζι.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή στιγμή στο 75ο λεπτό. Ο Πόμπο έβγαλε σε θέση βολής τον Μπένι, ο οποίος πλάσαρε άουτ. Στο 81′ ο Μπένι έβγαλε βαθιά μπαλιά, ο Ταβάρες έφερε μπροστά του την μπάλα με το χέρι και πλάσαρε εύστοχα τον Κουτσερένκο, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Η Κηφισιά το «πάλεψε», όμως ο εξαιρετικά οργανωμένος Παναιτωλικός διατήρησε το τρίποντο μέχρι τέλους.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο – Γκράναθ, Μλάντεν (77′ Σατσιάς), Κόγιτς, Αποστολόπουλος (89′ Μανρίκε) – Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (89′ Νικολάου), Ματσάν – Ρόσα (85′ Άλεξιτς), Μπάντζι, Λομπάτο (89′ Ο. Γκαρσία)

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ – Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Λαρουσί – Ρούμπεν Πέρεθ (46′ Ρουκουνάκη), Αμανί (64′ Μπένι)- Νούνελι (64′ Ζέρσον Σόουζα), Πόμπο (85′ Μίγιτς), Αντόνισε (76′ Ταβάρες) – Χριστόπουλος

