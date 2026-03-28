Πάσχα 2026 και εργασία: Ποιες ημέρες είναι αργίες, πότε επιτρέπεται δουλειά και πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Καθώς το Πάσχα του 2026 πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου, πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν ήδη να ξεκαθαρίσουν τι ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο, όμως στην πράξη συχνά δημιουργούνται απορίες για το ποια ημέρα είναι υποχρεωτική αργία, πότε επιτρέπεται η απασχόληση και ποια προσαύξηση δικαιούται ο εργαζόμενος.

28 Μαρ. 2026 17:24
Pelop News

Για τους περισσότερους, το τετραήμερο του Πάσχα είναι συνδεδεμένο με ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές. Για αρκετούς εργαζόμενους, όμως, οι ημέρες αυτές παραμένουν κανονικές ημέρες απασχόλησης, γι’ αυτό και η σωστή ενημέρωση για το τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το φετινό Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, με τη Μεγάλη Παρασκευή στις 10 Απριλίου, το Μεγάλο Σάββατο στις 11 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Η Μεγάλη Παρασκευή έχει ένα ειδικό καθεστώς. Για τα καταστήματα θεωρείται υποχρεωτική ημιαργία, καθώς απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία τους μέχρι τις 13:00. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ωστόσο, η ημέρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή πάγια επιχειρησιακή πρακτική που την αντιμετωπίζει ως αργία ή ημιαργία.

Το Μεγάλο Σάββατο, από την άλλη, είναι κανονικά εργάσιμη ημέρα για όσους απασχολούνται νόμιμα το Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ, βέβαια, μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό μόνο αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη από συλλογική σύμβαση, εσωτερικό κανονισμό ή καθιερωμένη επιχειρησιακή συνήθεια.

Για την Κυριακή του Πάσχα εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της κυριακάτικης αργίας, πράγμα που σημαίνει ότι η απασχόληση απαγορεύεται, εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και αργίες. Η Δευτέρα του Πάσχα, αντιθέτως, είναι από τον νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή, στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις υποχρεωτικές αργίες, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το σύνηθες ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους.

Αν εργαζόμενος με ημερομίσθιο απασχοληθεί σε ημέρα αργίας ή Κυριακή όπου αυτό επιτρέπεται νόμιμα, δικαιούται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό του και επιπλέον προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες εργαστεί. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και αργίες, καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού για τις ώρες απασχόλησης.

Αν, όμως, πρόκειται για επιχείρηση που συνήθως αργεί κατά τις Κυριακές και τις αργίες και εκτάκτως λειτουργήσει τη Δευτέρα του Πάσχα, τότε ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται επιπλέον το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού του, μαζί με προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί.

Συνεπώς, το κρίσιμο για κάθε εργαζόμενο είναι να ξεχωρίσει ποια ημέρα θεωρείται υποχρεωτική αργία από τον νόμο, ποια ημέρα είναι εργάσιμη με ειδικούς περιορισμούς και ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας της δικής του επιχείρησης. Εκεί βρίσκονται και οι περισσότερες παρερμηνείες κάθε χρόνο, ιδιαίτερα για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, όπου δεν ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες για όλους.

