Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

Αντίστροφα μετρούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για τις πασχαλινές διακοπές, με το φετινό ημερολόγιο να προβλέπει δύο εβδομάδες χωρίς μαθήματα. Η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων πριν από το Πάσχα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ η επιστροφή στις αίθουσες έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

18 Μαρ. 2026 13:20
Σε πασχαλινό ρυθμό μπαίνει σιγά σιγά η σχολική κοινότητα, καθώς έχουν πλέον κλειδώσει οι ημερομηνίες για τη διακοπή των μαθημάτων λόγω Πάσχα. Για μαθητές όλων των βαθμίδων, από τα Νηπιαγωγεία έως και τα Λύκεια, η τελευταία σχολική ημέρα πριν από τις διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, στις 19 Απριλίου. Σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ούτε εξετάσεις, γεγονός που δίνει στους μαθητές ένα συνεχόμενο διάστημα ξεκούρασης μέσα στην πιο απαιτητική περίοδο της σχολικής χρονιάς.

Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, όταν σχολεία και εκπαιδευτική διαδικασία θα μπουν ξανά σε κανονικό ρυθμό μετά το πασχαλινό διάλειμμα. Με πρακτικούς όρους, για τα παιδιά διαμορφώνεται ένα μεγάλο διάστημα αποχής από τα μαθήματα που φτάνει συνολικά τις 16 ημέρες, αν υπολογιστούν και τα δύο Σαββατοκύριακα που μεσολαβούν.

Έτσι, η Παρασκευή 3 Απριλίου θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από το Πάσχα, ενώ από το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή ανάπαυλα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία θα ολοκληρωθεί με την επανέναρξη των σχολείων στις 20 Απριλίου.

