Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

Σε πασχαλινό ρυθμό μπαίνει σιγά σιγά η σχολική κοινότητα, καθώς έχουν πλέον κλειδώσει οι ημερομηνίες για τη διακοπή των μαθημάτων λόγω Πάσχα. Για μαθητές όλων των βαθμίδων, από τα Νηπιαγωγεία έως και τα Λύκεια, η τελευταία σχολική ημέρα πριν από τις διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, στις 19 Απριλίου. Σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ούτε εξετάσεις, γεγονός που δίνει στους μαθητές ένα συνεχόμενο διάστημα ξεκούρασης μέσα στην πιο απαιτητική περίοδο της σχολικής χρονιάς.

Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, όταν σχολεία και εκπαιδευτική διαδικασία θα μπουν ξανά σε κανονικό ρυθμό μετά το πασχαλινό διάλειμμα. Με πρακτικούς όρους, για τα παιδιά διαμορφώνεται ένα μεγάλο διάστημα αποχής από τα μαθήματα που φτάνει συνολικά τις 16 ημέρες, αν υπολογιστούν και τα δύο Σαββατοκύριακα που μεσολαβούν.

Έτσι, η Παρασκευή 3 Απριλίου θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από το Πάσχα, ενώ από το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή ανάπαυλα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία θα ολοκληρωθεί με την επανέναρξη των σχολείων στις 20 Απριλίου.

