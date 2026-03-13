ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Η αναστολή του Οδοντωτού αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο υποβάθμισης του σιδηροδρόμου»

Ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πορεία των σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα.

Όπως επισημαίνεται, ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη δρομολόγιο, αλλά ένα ιστορικό και εμβληματικό έργο με παρουσία 130 ετών, που συνδέεται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής των Καλαβρύτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή της λειτουργίας του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συντήρηση και την προστασία μιας διαδρομής που θεωρείται σημαντικό κομμάτι της σιδηροδρομικής κληρονομιάς της χώρας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας ζητά από την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για τους λόγους που δεν προχώρησαν εγκαίρως τα απαραίτητα έργα προστασίας και συντήρησης της γραμμής, καθώς και για το γιατί δεν υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες –όπως αναφέρεται– είχαν ζητηθεί εδώ και χρόνια από τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα σχετικά με τις προηγούμενες εξηγήσεις που είχαν δοθεί για τα προβλήματα στα δρομολόγια, τα οποία αποδίδονταν στο τροχαίο υλικό, αλλά και για το αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκομμένη από τη συνολική κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου, καθώς αναδεικνύει –όπως τονίζεται– τη διαχρονική εγκατάλειψη κρίσιμων υποδομών και την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία και την ανάπτυξη του δικτύου.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι η υποβάθμιση των δημόσιων σιδηροδρομικών υποδομών δεν μπορεί να συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν σύγχρονο, ασφαλή και αξιόπιστο σιδηρόδρομο που θα συνδέει περιοχές της χώρας και θα εξυπηρετεί με ασφάλεια τη μεταφορά πολιτών και εμπορευμάτων.

