ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Συγχαρητήρια στους γιατρούς της «Συμπαράταξης» που πήρε 25 ψήφους – «Δώσαμε πολιτικό στίγμα»

Συγχαρητήρια στους τέσσερις γιατρούς που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συγκροτήσουν και να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στις εκλογές των Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας απευθύνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Αχαΐας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Συμπαράταξη Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας» συμμετείχε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη διαδικασία, θέτοντας –όπως αναφέρεται– στο δημόσιο διάλογο το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις διεκδικήσεις των γιατρών.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα: Οι κάλπες των Νοσοκομειακών Γιατρών έστειλαν μηνύματα – Μεγάλος χαμένος το ΠΑΣΟΚ

Το ψηφοδέλτιο στελέχωσαν οι Ανδρέας Βάλσαμος (ΠΓΝ Πατρών), Σπύρος Καπράλος (ΓΝ Πατρών), Παρασκευή Λουκοπούλου (ΓΝ Πατρών) και Φράνκο Μουλίτα (ΓΝ Αιγίου), οι οποίοι –σύμφωνα με τη Νομαρχιακή– έδωσαν «έναν σύντομο αλλά έντιμο αγώνα».

Οι βασικές διεκδικήσεις

Στην ανακοίνωση καταγράφονται ως κύριες προτεραιότητες της παράταξης:

ο διπλασιασμός των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών,

οι μαζικές προσλήψεις νέων ιατρών,

η μονιμοποίηση των επικουρικών,

το τέλος στα «εντέλλεσθε» μετακινήσεων και στις υπερβάσεις του ωραρίου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η παράταξη «δυναμώνει μέρα με την ημέρα» και επιδιώκει να αποτελέσει, όπως αναφέρει, «αντίπαλο δέος απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση».

«Η απουσία μας ήταν η πραγματική ήττα»

Αναφερόμενη στο εκλογικό αποτέλεσμα, η Νομαρχιακή παραδέχεται ότι οι 25 ψήφοι και το χαμηλό ποσοστό μπορεί να εκλήφθηκαν ως αποτυχία, ωστόσο τονίζει ότι η ουσιαστική αδυναμία ήταν η απουσία της παράταξης τα προηγούμενα χρόνια από τις εξελίξεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Παρότι δεν εξελέγη εκπρόσωπος στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας επισημαίνει ότι η συμμετοχή είχε πολιτικό χαρακτήρα και στόχο την επανατοποθέτηση της παράταξης στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν «σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας που αφορούν τη Δημόσια Υγεία στον νομό Αχαΐας», με έμφαση στην ενίσχυση του ΕΣΥ και των δικαιωμάτων των γιατρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θέλει να συγχαρεί τους 4 συντρόφους γιατρούς που ανέλαβαν την πρωτοβουλία της καθόδου της παράταξης μας (ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪ́ΑΣ) στις εκλογές των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού Αχαΐας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Ο Βάλσαμος Ανδρέας (ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ), ο Καπράλος Σπύρος (ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ), η Λουκοπούλου Παρασκευή (ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ) & ο Μουλίτα Φράνκο (ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ) στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο της παράταξης μας και έδωσαν ένα σύντομο αλλά έντιμο αγώνα θέτοντας στο δημόσιο διάλογο το διακύβευμα της ιδεολογικής μας κατεύθυνσης ως προς το ΕΣΥ αλλά και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων γιατρών.

Ο Διπλασιασμός των Αποδοχών, οι μαζικές προσλήψεις νέων γιατρών, η μονιμοποίηση επικουρικών γιατρών & το τέλος στα εντέλλεσθε των μετακινήσεων και των υπερβάσεων του ωραρίου αποτελούν τις κύριες διεκδικήσεις της παράταξης μας για τους συναδέλφους γιατρούς των νοσοκομείων.

Η παράταξη μας δυναμώνει μέρα με την ημέρα και ανοίγεται στην κοινωνία για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση.

Κάποιοι μπορεί να μετέφρασαν τις 25 ψήφους της παράταξης μας και το μικρό ποσοστό ως μεγάλη ήττα και αποτυχία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές των νοσοκομειακών γιατρών.

Η μόνη μας αποτυχία ήταν η απουσία μας όλα αυτά τα χρόνια από τα τεκταινόμενα στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί να μην καταφέραμε να εκλέξουμε εκπρόσωπο στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο αλλά δώσαμε το πολιτικό μας στίγμα.

Θα συνεχίσουμε τις δημόσιες παρεμβάσεις μας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας που αφορούν την Δημόσια Υγεία στο νομό Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



