ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Θεσμική εκτροπή» η απόφαση για τις υποκλοπές – Κάλεσμα για εκλογές

Σε υψηλούς τόνους τοποθετείται η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Άρειος Πάγος για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «θεσμική εκτροπή» και ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη πλήττει τον πυρήνα του κράτους δικαίου, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Κάλεσμα προς την κοινωνία για αντίδραση

Η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ καλεί την ελληνική κοινωνία να αντιδράσει, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις καθιστούν επιτακτική την ενεργοποίηση των πολιτών.

Όπως τονίζεται, οι επόμενες εκλογές αποκτούν καθοριστική σημασία, καθώς –κατά το κόμμα– από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού θα κριθεί αν θα διακοπεί «ο ομφάλιος λώρος» μεταξύ της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και της εκάστοτε κυβέρνησης.

«Ώριμο αίτημα για πολιτική αλλαγή»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλέον ώριμο και επίκαιρο, με στόχο –όπως αναφέρεται– την προάσπιση των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ καταλήγει με σαφές πολιτικό μήνυμα, ζητώντας άμεση προσφυγή στις κάλπες.

«Εκλογές τώρα»

«Εκλογές τώρα. Τη λύση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, σηματοδοτώντας την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.

