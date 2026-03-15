ΠΑΣΟΚ: «Ατάκα» ανατροπής από την Αννα Διαμαντοπούλου

Τι είπε η πρώην υποψήφια αρχηγός του Κινήματος μετά την ψηφοφορία για την εκλογή Συνέδρων.

15 Μαρ. 2026 13:47
Pelop News

H Άννα Διαμαντοπούλου ψήφισε στο εκλογικό κέντρο της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της εκλογής αντιπροσώπων για το προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ετυχε θερμής υποδοχής υποδοχής από φίλους του κόμματος, με τους οποίους συνομίλησε για λίγα λεπτά προτού ψηφίσει.

«Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

