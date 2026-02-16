ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με… δικτατορία

Η επιστολή Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής

ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με... δικτατορία
16 Φεβ. 2026 20:23
Pelop News

Από το ΠΑΣΟΚ διαγράφηκε ο βουλευτής Λέσβου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, μετά τις δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ακόμη και με… δικτατορικά καθεστώτα.

«Εμπλέκεται η κυβέρνηση», κόντρα Καραγκούνη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την τραγωδία στη «Βιολάντα»

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Δείτε την επιστολή Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής:

ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με... δικτατορία

