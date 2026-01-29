ΠΑΣΟΚ για επιστολική ψήφο αποδήμων: «Θετική διάθεση, με έμφαση στη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα»

Με «θετική διάθεση» προσήλθε το ΠΑΣΟΚ στην άτυπη διακομματική επιτροπή για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών του κόμματος, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο κ. Δουδωνής υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θεσπίσει από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 τη δυνατότητα εκπροσώπησης των αποδήμων μέσω επιστολικής ψήφου και σημείωσε ότι το κόμμα του έχει στηρίξει διαχρονικά ρυθμίσεις που, μετά από θεσμική διαβούλευση, αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στη συνεδρίαση με στόχο να συμβάλει στο επόμενο βήμα που θα διευρύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού, θέτοντας, ωστόσο, συγκεκριμένες παραμέτρους που αφορούν την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την περιφρούρηση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας.

«Η τεκμηριωμένη και υπεύθυνη στάση μας θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί σε θεσμικό πλαίσιο και με ευρεία συναίνεση.

