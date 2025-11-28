ΠΑΣΟΚ: «Γιατί το Μαξίμου αποποιείται την κουμπαριά με τον ‘Φραπέ’;» – Νέες αιχμές για παρεμβάσεις και πιέσεις

Με σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επανέρχεται στη συζήτηση για τη φερόμενη «κουμπαριά» της οικογένειας Μητσοτάκη με τον επιχειρηματία που αποκαλείται «Φραπές», κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι επιχειρεί να αποσιωπήσει μια σχέση που, σύμφωνα με το κόμμα, συνδέεται με καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε κρατικούς μηχανισμούς.

ΠΑΣΟΚ - ΣΗΜΙΤΗΣ
28 Νοέ. 2025 13:16
Pelop News

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επανέφερε το ζήτημα της υποτιθέμενης «κουμπαριάς» ανάμεσα στην οικογένεια του πρωθυπουργού και τον επιχειρηματία που αναφέρεται ως «Φραπές», εκδίδοντας ανακοίνωση με αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση. Όπως τονίζει το Γραφείο Τύπου του κόμματος, «το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το Μαξίμου επιδιώκει πάση θυσία να αποποιηθεί τη συγκεκριμένη σχέση» παρά τις φωτογραφίες και τα στοιχεία που –όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ– τεκμηριώνουν το αντίθετο.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση με χαρακτηρισμούς περί «αυριανισμού». Σημειώνει μάλιστα ότι η υπόθεση δεν αφορά απλώς κοινωνικές σχέσεις αλλά ενέργειες που αποτυπώνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται αναλυτικά σε όσα φέρεται –κατά τον ισχυρισμό του κόμματος– να έκανε ο κ. Ξυλούρης, αξιοποιώντας τη «σχέση κουμπαριάς» για να ασκεί πιέσεις σε υπουργούς, γενικούς γραμματείς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ άλλων, το κόμμα καταγγέλλει ότι ο επιχειρηματίας ζητούσε «ξεμπλοκάρισμα» ΑΦΜ συγγενών του, διακοπή ελέγχων, ακόμη και παρέμβαση κυβερνητικού στελέχους για την απομάκρυνση εισαγγελέως από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Με τις πλάτες της κουμπαριάς κλείνονταν ραντεβού με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους σε κρίσιμες οικονομικές υπηρεσίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι συμπεριφέρεται «σαν τρολ του διαδικτύου» και ότι διατυπώνει ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, επιμένει ότι τα στοιχεία «είναι αδιάψευστα» και ζητά την κλήση του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση με ιδιαίτερη ένταση, καθώς συνδέεται με ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, πιέσεων στη δημόσια διοίκηση και πολιτικής διαφάνειας.

