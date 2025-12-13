ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων: «Σιωπή για τον Χιλετζάκη – κρίσιμα ερωτήματα χωρίς απάντηση»

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η υπόθεση των 15 συλλήψεων για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για «σιωπή» γύρω από τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος και έχει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στενή σχέση με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα τονίζει ότι η κυβέρνηση «δεν έχει πει ούτε μία λέξη» για τον Χιλετζάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει «γαλάζιο στέλεχος» και «κολλητό» του Λευτέρη Αυγενάκη. Η αναφορά βασίζεται σε δήλωση του πρώην προέδρου της Εθνικής Ένωσης Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας, Βλάση Τσιόγκα, ο οποίος στο Kontra Channel υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις από κύκλους προσκείμενους στον πρώην υπουργό να παραιτηθεί, ώστε να αναλάβει ο Χιλετζάκης.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα προς τη ΝΔ:

Γιατί υπήρξε πίεση για την εκλογή Χιλετζάκη;

Συνδέεται αυτό με το γεγονός ότι η Ένωση Μικρών Συνεταιρισμών μπορεί να λειτουργεί ως ΚΥΔ;

Θα τον διαγράψει η ΝΔ από μέλος της;

Ποιον «κρατάει» ο Χιλετζάκης και δεν υπάρχει πολιτική αντίδραση;

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε από την ΕΔΕΚΑΠ την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη, ενός από τους συλληφθέντες και –όπως έγινε γνωστό– κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ να αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η έρευνα των αρχών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



