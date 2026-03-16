ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο

Σε μια διαδικασία με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και ισχυρή συμμετοχή, το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την Κυριακή 15 Μαρτίου την εκλογή συνέδρων για το επικείμενο συνέδριό του, με την προσέλευση να καταγράφεται πολύ υψηλή και τις τελικές εσωκομματικές ισορροπίες να παραμένουν ακόμη υπό διαμόρφωση. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, στις κάλπες προσήλθαν πάνω από 150.000 μέλη, ενώ νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 175.000, χωρίς όμως να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πλήρης και οριστική επίσημη αποτύπωση από την ΕΔΕΚΑΠ.

Το μέγεθος της συμμετοχής αντιμετωπίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη ως σαφές μήνυμα κινητοποίησης και κομματικής αντοχής, με στελέχη του κόμματος να σημειώνουν ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει ακόμη και την αντίστοιχη συμμετοχή που είχε καταγραφεί στην εσωκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη συνέδρων. Την ίδια ώρα, όμως, η μεγάλη εικόνα των αποτελεσμάτων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται και κάθε εσωκομματικό στρατόπεδο επιχειρεί να εμφανίσει τις δικές του επιδόσεις ως πολιτικά ενισχυμένες.

Η επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πεδίο των συσχετισμών θεωρείται δεδομένη από όλες τις πλευρές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει η ακριβής αναλογία των συνέδρων που θα τον στηρίξουν. Στις ανεπίσημες εκτιμήσεις που κυκλοφορούν, το προεδρικό μπλοκ εμφανίζεται να κινείται σε ποσοστά κοντά στο 60%, όμως η πλήρης εικόνα δεν έχει ακόμη κλειδώσει, κυρίως επειδή απομένουν αποτελέσματα από κρίσιμες περιοχές και δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο τελικός αριθμός των αριστίνδην συνέδρων.

Η μάχη, ωστόσο, για τη δεύτερη θέση και για τον ευρύτερο πολιτικό συμβολισμό της επόμενης ημέρας παραμένει ανοιχτή. Το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα επιμένει ότι κατέγραψε ισχυρή παρουσία, ιδίως στο Λεκανοπέδιο και στην Α’ Αθήνας, ενώ από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου εκπέμπεται η εκτίμηση ότι ενισχύθηκε αισθητά σε μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εμφανίζεται από δημοσιεύματα και εσωκομματικές αναγνώσεις ως ένας από τους βασικούς κερδισμένους της διαδικασίας, με αναφορές που τον φέρνουν να εκλέγει 967 συνέδρους και να διεκδικεί ισχυρό ρόλο στο επόμενο κομματικό σκηνικό.

Πέρα από τα πρόσωπα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνολική σύνθεση του συνεδρίου της 27ης Μαρτίου. Ενώ η αρχική βάση αφορούσε περίπου 3.780 έως 3.800 εκλεγμένους συνέδρους, οι πληροφορίες για τον αριθμό των αριστίνδην μεταβάλλουν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα το τελικό σώμα να ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000. Αυτή ακριβώς η ρευστότητα στην τελική καταγραφή τροφοδοτεί τις εσωκομματικές καχυποψίες και εντείνει τη συζήτηση για το ποιος θα ελέγξει πολιτικά και οργανωτικά το συνέδριο.

Στο παρασκήνιο, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του ΠΑΣΟΚ παραμένει δεμένη και με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, μια εξέλιξη που συνεχίζει να προκαλεί κραδασμούς στο εσωτερικό του κόμματος λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο. Έτσι, η εσωκομματική κάλπη δεν λειτούργησε μόνο ως οργανωτικό βήμα για την ανάδειξη συνέδρων, αλλά και ως πρόβα ισχύος για τις τάσεις, τις συμμαχίες και τις ισορροπίες που θα δοκιμαστούν αμέσως μετά.

