ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»

«Η κατάθεση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνει το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή του παρουσία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι η επιλογή του για τη θέση έγινε από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε προσωπικά, αφού του είχε αποστείλει το βιογραφικό του. Όπως δήλωσε, η τοποθέτησή του ήταν «πολύ τιμητική», καθώς «είναι του χώρου» και «μέλος και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας».

«Η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημείωσε το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «η πολιτική ταυτότητα προηγείται της αξιοκρατίας και οι κρίσιμες θέσεις καταλαμβάνονται χωρίς αντικειμενική διαδικασία».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η δήλωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα», γεγονός που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «αποκαλύπτει μια αντίληψη θέσης “μερικής απασχόλησης” εν μέσω σκανδάλου που στοίχισε εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι η στάση αυτή «προσβάλλει το δημόσιο συμφέρον και θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό έλεγχο των κονδυλίων», τη στιγμή που οι αγρότες δοκιμάζονται από καθυστερήσεις πληρωμών, ακρίβεια και αυξημένο κόστος παραγωγής.

Όπως τόνισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων: τη γραμμή “δεν ήξερα, δεν γνώριζα”».

«Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν όσοι τοποθετούνται από τη ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις», ανέφεραν, προσθέτοντας πως στην ερώτηση για το σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε «Δεν μπορώ να σας απαντήσω».

«Η σημερινή κατάθεση αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της. Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι θέσεις καλύπτονται κομματικά και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη. Το “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

