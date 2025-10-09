ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την κατάθεση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, κάνοντας λόγο για «κομματικές τοποθετήσεις» και «διοίκηση χωρίς επίγνωση του ρόλου της».

ΠΑΣΟΚ - ΣΗΜΙΤΗΣ
09 Οκτ. 2025 14:02
Pelop News

«Η κατάθεση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνει το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή του παρουσία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι η επιλογή του για τη θέση έγινε από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε προσωπικά, αφού του είχε αποστείλει το βιογραφικό του. Όπως δήλωσε, η τοποθέτησή του ήταν «πολύ τιμητική», καθώς «είναι του χώρου» και «μέλος και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας».

«Η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημείωσε το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «η πολιτική ταυτότητα προηγείται της αξιοκρατίας και οι κρίσιμες θέσεις καταλαμβάνονται χωρίς αντικειμενική διαδικασία».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η δήλωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα», γεγονός που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «αποκαλύπτει μια αντίληψη θέσης “μερικής απασχόλησης” εν μέσω σκανδάλου που στοίχισε εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι η στάση αυτή «προσβάλλει το δημόσιο συμφέρον και θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό έλεγχο των κονδυλίων», τη στιγμή που οι αγρότες δοκιμάζονται από καθυστερήσεις πληρωμών, ακρίβεια και αυξημένο κόστος παραγωγής.

Όπως τόνισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων: τη γραμμή “δεν ήξερα, δεν γνώριζα”».

«Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν όσοι τοποθετούνται από τη ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις», ανέφεραν, προσθέτοντας πως στην ερώτηση για το σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε «Δεν μπορώ να σας απαντήσω».

«Η σημερινή κατάθεση αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της. Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι θέσεις καλύπτονται κομματικά και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη. Το “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ