ΠΑΣΟΚ: Όχι «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως ξεκαθαρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Το κόμμα θα συμμετάσχει ενεργά στη σχετική συζήτηση, προβάλλοντας τις δικές του θέσεις και προτάσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ρυθμίσεων που θα συγκεντρώσουν τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και υπερπλειοψηφίες (180 βουλευτές) στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή, όπως προβλέπει η συνταγματική διαδικασία.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άνοιγμα Μητσοτάκη και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο βουλευτής Επικρατείας και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής: «Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερ-πλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

Διαβάστε επίσης: Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις εκλογές δεν θα συγκριθώ με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια πεδία σύγκρουσης με την κυβερνητική πρόταση αναμένονται να είναι:

Η αναθεώρηση του άρθρου 86 (ευθύνη υπουργών)

(ευθύνη υπουργών) Η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο

Η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο OPEN, χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση του πρωθυπουργού στο άρθρο 86, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση το έχει εργαλειοποιήσει κατά καιρούς για να προστατεύσει υπουργούς (π.χ. υποθέσεις Βορίδη-Αυγενάκη) ή να παραπέμψει άλλους σε διαφορετικό αδίκημα (π.χ. υπόθεση Καραμανλή). Το ΠΑΣΟΚ, όπως υπενθύμισε, είχε ήδη από τον χειμώνα του 2025 ανοίξει δημόσια συζήτηση για θεσμικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης και του άρθρου 86.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι η παρούσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από καταστρατήγηση συνταγματικών διατάξεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης από τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, την ανεπάρκεια ρυθμίσεων για διαφάνεια και πολιτικό χρήμα, καθώς και την αξιοπιστία των θεσμών. Στόχος του κόμματος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών μέσω ουσιαστικών και ευρέως αποδεκτών αλλαγών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



