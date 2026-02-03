ΠΑΣΟΚ: Όχι «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Η Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύει ότι θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, επιδιώκοντας ευρείες συναινέσεις και υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη -αναθεωρητική- Βουλή

03 Φεβ. 2026 8:31
Pelop News

Το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως ξεκαθαρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Το κόμμα θα συμμετάσχει ενεργά στη σχετική συζήτηση, προβάλλοντας τις δικές του θέσεις και προτάσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ρυθμίσεων που θα συγκεντρώσουν τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και υπερπλειοψηφίες (180 βουλευτές) στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή, όπως προβλέπει η συνταγματική διαδικασία.

Ο βουλευτής Επικρατείας και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής: «Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερ-πλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια πεδία σύγκρουσης με την κυβερνητική πρόταση αναμένονται να είναι:

  • Η αναθεώρηση του άρθρου 86 (ευθύνη υπουργών)
  • Η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο
  • Η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο OPEN, χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση του πρωθυπουργού στο άρθρο 86, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση το έχει εργαλειοποιήσει κατά καιρούς για να προστατεύσει υπουργούς (π.χ. υποθέσεις Βορίδη-Αυγενάκη) ή να παραπέμψει άλλους σε διαφορετικό αδίκημα (π.χ. υπόθεση Καραμανλή). Το ΠΑΣΟΚ, όπως υπενθύμισε, είχε ήδη από τον χειμώνα του 2025 ανοίξει δημόσια συζήτηση για θεσμικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης και του άρθρου 86.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι η παρούσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από καταστρατήγηση συνταγματικών διατάξεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης από τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, την ανεπάρκεια ρυθμίσεων για διαφάνεια και πολιτικό χρήμα, καθώς και την αξιοπιστία των θεσμών. Στόχος του κόμματος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών μέσω ουσιαστικών και ευρέως αποδεκτών αλλαγών.

