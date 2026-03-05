ΠΑΣΟΚ: Παρουσία Χρηστίδη ο προσυνεδριακός διάλογος στη Δυτική Αχαΐα

Ο προσυνεδριακός διάλογος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας με κεντρικό Ομιλητή τον Παύλο Χρηστίδη.

Ο κ. Χρηστίδης έθεσε το πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας με μεγάλη έμφαση στα εθνικά θέματα και την θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η χώρα μας πρέπει να παραμείνει στην όχθη των κρατών που σέβονται το διεθνές δίκαιο!

Στις 15 Μαρτίου, στον Δήμο Δυτικής Αχαϊας, οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων θα πραγματοποιηθούν στο Γυμνάσιο της Αχαγιάς.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Πολλοί σύντροφοι πήραν το λόγο και έθεσαν προβληματισμούς και προτάσεις για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Μέσα από τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, την εποικοδομητική κρητική βγαίνουμε πιο δυνατοί από τις διαδικασίες μας. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε το συνέδριο μας να γίνει υπόθεση της κοινωνίας. Καλούμε τα μέλη της παράταξης μας να θέσουν υποψηφιότητα για το συνέδριο του Πασοκ και να συμμετέχουν μαζικά στις διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων».

