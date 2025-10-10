ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης

Ερωτήματα προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ζητώντας εξηγήσεις για τη διακοπή του προγράμματος ενίσχυσης των βιολογικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και της μελισσοκομίας, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, προκαλεί έντονη αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο.

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανόλη Χνάρη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «ξαφνικό θάνατο» του προγράμματος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συστηματική αμέλεια και κακή εποπτεία του συστήματος ελέγχου των αιτήσεων ένταξης στις βιολογικές καλλιέργειες.

Οι βουλευτές υποστηρίζουν πως το Υπουργείο προέτρεψε μαζικά παραγωγούς να υποβάλουν αιτήσεις χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, γεγονός που οδήγησε σε αταξία και καθυστέρηση τριών μηνών στις πληρωμές. Παράλληλα, επισημαίνουν πως η χώρα κινδυνεύει να υποστεί ποινή 25% από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδοτική συμμετοχή του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι, όπως τότε, «οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της ανικανότητας και της ρουσφετολογικής διαχείρισης».

«Δεν μπορεί να θυσιάζονται οι έντιμοι και σωστοί βιοκαλλιεργητές που τηρούν τις διαδικασίες, εξαιτίας εκείνων που αλλοίωσαν παρανόμως το σύστημα προς ίδιον όφελος», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές.

Στην κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, θέτουν πέντε καίρια ερωτήματα προς τον υπουργό:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μην στερηθούν οι βιοκαλλιεργητές τις ενισχύσεις που δικαιούνται;

Πώς θα διασφαλιστεί ο έγκαιρος και αξιόπιστος έλεγχος των δικαιούχων;

Πόσες είναι οι περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιδότησης;

Εφόσον ματαιωθεί το πρόγραμμα, θα υπάρξει νέα προκήρυξη και με ποιες προϋποθέσεις;

Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον;

Το ΠΑΣΟΚ ζητά να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη απέναντι στους πραγματικούς παραγωγούς, υπογραμμίζοντας πως η αγροτική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε διοικητικά λάθη και πρόχειρες αποφάσεις που πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους και τους αγρότες.

