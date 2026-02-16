Πάστορας δικάζεται για την κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας

Ο 60χρονος Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν ομολόγησε ότι είχε στην κατοχή του αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Νέστβεντ

16 Φεβ. 2026 18:29
Στη Δανία πάστορας δικάζεται για την κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ορισμένα εκ των οποίων στον επαγγελματικό υπολογιστή του. Μάλιστα δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ήταν… σαν να «συνέλεγε γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απολύτως ανάρμοστο».

Ο 60χρονος Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν ομολόγησε ότι είχε στην κατοχή του αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Νέστβεντ (στα νότια της χώρας), μετέδωσε το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. «Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Περίπου 700 από αυτές τις εικόνες θεωρήθηκε πως εμπίπτουν στη σοβαρότερη κατηγορία, καθώς απεικόνιζαν σκηνές βίας ή εξαναγκασμού.

Η αστυνομία ανακάλυψε το υλικό κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του πάστορα τον Μάιο του 2024, έπειτα από μια πληροφορία που προήλθε από υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων.

Ο Φρεντέρικσεν επιβεβαίωσε πως δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό το περιεχόμενο και δεν είχε ποτέ νιώσει σεξουαλική έλξη προς τα παιδιά.

Όμως, παραδέχθηκε πως έχει αναπτύξει εθισμό για την πορνογραφία, αφού κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε «απαγορευμένες φωτογραφίες». «Με είχε συναρπάσει διότι ήταν απαγορευμένη», δήλωσε.

Σε ερώτημα σχετικά με τους λόγους που τον κινητοποιήσαν να κατεβάσει μια τέτοια ποσότητα αρχείων, εκείνος απάντησε πως ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απόλυτα ανάρμοστο».

Ο άνδρας, που ήταν επικεφαλής ομάδων υποστήριξης για παιδιά, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντα του πάστορα της ενορίας, προτού παραιτηθεί.

Η εισαγγελία ανέφερε πως αναμένει να του επιβληθεί μια ποινή τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης, σύμφωνα με το Ritzau.

