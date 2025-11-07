«Πάτα το!» – ΒΙΝΤΕΟ δείχνει αστυνομικό να ενθαρρύνει οδηγό McLaren να τρέξει στην Αττική Οδό

Σάλο προκαλεί βίντεο από την Αττική Οδό, όπου αστυνομικός ακούγεται να λέει σε οδηγό πολυτελούς McLaren «πάτα το», αντί να του επιβάλει έλεγχο, ενώ το όχημα κινείται με ταχύτητα που φέρεται να φτάνει τα 250 χλμ/ώρα. Το περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά την ταυτοποίηση δύο οδηγών μηχανών που έκαναν σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς στο ίδιο οδικό δίκτυο.

07 Νοέ. 2025 14:04
Pelop News

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει ένα πολυτελές αυτοκίνητο McLaren να κινείται με πολύ υψηλή ταχύτητα στην Αττική Οδό, ενώ στο ίδιο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να ζητά από τον οδηγό να “πατήσει γκάζι”.

Σύμφωνα με το OPEN και την εκπομπή «10 Παντού», το βίντεο τραβήχτηκε από τον ίδιο τον οδηγό και τον συνοδηγό, που φαίνονται να κινούνται με περίπου 250 χλμ/ώρα σε τμήμα της Αττικής Οδού.

Λίγο αργότερα, τους σταματά περιπολικό της Τροχαίας για έλεγχο. Ο οδηγός κατεβαίνει από το όχημα, όμως στη συνέχεια, στο βίντεο που μεταδόθηκε, ακούγεται ένας αστυνομικός να του λέει “πάτα το”, με αποτέλεσμα εκείνος να επαναφέρει το όχημα σε κίνηση και να επιταχύνει, μπροστά στους ένστολους.

Η σκηνή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς φαίνεται να υπονομεύει την ίδια την έννοια του ελέγχου τροχαίας, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Οι προηγούμενες παραβάσεις στην Αττική Οδό

Το βίντεο έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά τη γνωστοποίηση μιας άλλης υπόθεσης, με δύο οδηγούς μοτοσικλετών που κατεγράφησαν να κινούνται με 250 χλμ/ώρα, κάνοντας επικίνδυνες “σούζες” και ελιγμούς στην Αττική Οδό.

Οι δύο αναβάτες, 27 και 21 ετών, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα άλλων οδηγών.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες είχαν επιδείξει παρόμοια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν, δημοσιεύοντας επανειλημμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέα ερωτήματα για την αστυνόμευση

Το νέο περιστατικό με τη McLaren εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων από τα ίδια τα όργανα της τάξης, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί αν θα υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος για τη στάση των αστυνομικών.

Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολίτες να ζητούν άμεση απάντηση από τις αρχές για το αν πρόκειται για αυθεντικό υλικό και αν έχουν εντοπιστεί οι εμπλεκόμενοι.
