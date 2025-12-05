Πατέρας και κόρη στα δικαστήρια, τη χτύπησε με γροθιά!

Στον Βόλο στα δικαστήριο βρέθηκαν αντιμέτωποι πατέρας και κόρη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gegonota.news, η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε τον πατέρα της ότι την χτύπησε με γροθιά κατά την επιστροφή της στο σπίτι μετά από βραδινή έξοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της στο δικαστήριο, η νεαρή έφυγε κρυφά από το σπίτι της στις 2 τα ξημερώματα προκειμένου να συναντήσει ένα αγόρι.

Φοβήθηκε μην μπλέξει με κακές παρέες

Η ίδια επέστρεψε περίπου στις 3:30 με τον πατέρα της να είναι σε έξαλλη κατάσταση. Όπως κατέθεσε, εκείνος την έσπρωξε και της έριξε γροθιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να πέσει από τις σκάλες και να χτυπήσει ελαφρά το πόδι της.

Η νεαρή, έντρομη, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο πατέρας της συνελήφθη. Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου ισχυρίστηκε πως, δεν είναι από τους πατέρες που χτυπούν τα παιδιά τους, αλλά φοβάται μην τυχόν η κόρη του μπλέξει με κακές παρέες και ναρκωτικά.

Η νεαρή, ανέφερε στο δικαστήριο πως, δεν τον φοβάται και πιστεύει πως δεν θα ξανά πέσει θύμα βίας από τον πατέρα της μετά από αυτό.

