Πατέρας, θείος και αδελφοί νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση σε 100 χρόνια κάθειρξη

Στη Βρετανία σοκαρισμένοι παρακολουθούν την υπόθεση σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης ενός μικρού κοριτσιού από την οικογένειά της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πατέρας, ο θείος και οι αδελφοί της νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν σε συνολικά 100 χρόνια κάθειρξη.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το κορίτσι, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, υπέστη χρόνια κακοποίησης και βασανιστηρίων στα χέρια των συγγενών του από την ηλικία των έξι ετών έως τα δώδεκά της χρόνια στο σπίτι της στο Δυτικό Σάσεξ, ενώ όλοι τους φέρεται να είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα.

Την έδενε, τη χτυπούσε και την έκαιγε με κερί

Στις απεχθείς αυτές πράξεις τους, τους βοήθησε η 43χρονη μητέρα της, η οποία έδενε, χτυπούσε και κλείδωνε το κορίτσι σε ένα ντουλάπι, όπου το άφηνε χωρίς φαγητό για μέρες. Όπως ακούστηκε στη διάρκεια της δίκης, που κράτησε 4 εβδομάδες, η μητέρα συνήθιζε να καίει το παιδί με ζεστό κερί, ενώ δεν παρέλειπε να τις τρίβει αλάτι στις πληγές της κάνοντας τον πόνο που βίωνε ακόμη πιο έντονο.

Μάλιστα, σύμφωνα με καταθέσεις, και η 9χρονη αδερφή του κοριτσιού έπεσε επίσης θύμα σωματικής κακοποίησης από τους συγγενείς της στο σπίτι τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι βρήκε το θάρρος και μίλησε στους δασκάλους της για τον εφιάλτη που βίωνε.

Ανατριχιαστικές περιγραφές

Το κορίτσι, 13 ετών σήμερα, σε βιντεοσκοπημένη της κατάθεση αναφέρθηκε στις σωματικές επιθέσεις που άρχισε να δέχεται από την ηλικία των τριών ετών. Όπως ανέφερε η εισαγγελέας το κορίτσι άρχισε να κακοποιείται σεξουαλικά από τα αδέλφια της, όταν ένας από αυτούς είδε τον πατέρα τους να τη βιάζει.

«Ήταν μια καθημερινότητα στο σπίτι κι όλοι συμμετείχαν σε αυτό», τόνισε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, ενώ όπως ακούστηκε στη δίκη, τα δύο αδέλφια για να πείσουν την αδελφή τους να κάνει ό,τι της έλεγαν, της υπόσχονταν ότι θα πάρει κάτι ωραίο. Μια φορά, ο αδελφός πρόσφερε στο νεαρό κορίτσι Lego σε αντάλλαγμα για να κάνει ό, τι της έλεγε.

Για τρεις ολόκληρες ώρες, το κορίτσι αφηγήθηκε φρικτές λεπτομέρειες κακοποίησης που, όπως είπε, υπέστη στα χέρια της οικογένειάς της. Κάποια στιγμή, σήκωσε το μανίκι της για να δείξει τις ουλές στον καρπό και το χέρι της, λέγοντας ότι ο πατέρας της την έκαιγε με τσιγάρα και την ανάγκαζαν να καλύπτει τα τραύματά της με μακιγιάζ.

Το κορίτσι είπε, επίσης, ότι όταν η μητέρα της έλειπε, ο πατέρας της την άγγιζε και, σε μια περίπτωση, την φώναξε στο σαλόνι όπου καθόταν και τη βίασε.

Μάλιστα, για να δείξει την κακοποίηση, σχεδίασε διαγράμματα και χρησιμοποίησε κομμένα χαρτιά.

Κανένα συναίσθημα

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η μητέρα, ο πατέρας και τα δύο αδέρφια δεν έδειξαν κανένα συναίσθημα καθώς το κορίτσι μιλούσε για την εξευτελιστική σεξουαλική κακοποίηση. Μόνο ο ένας αδελφός φέρεται να δάκρυσε καθώς άκουγε τις ετυμηγορίες για τα αποτρόπαια αδικήματά του.

Μάλιστα, το κορίτσι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον παππού της μέσα στο σπίτι, ενώ όταν η υπόθεση έγινε γνωστή και βρέθηκε στην Πρόνοια, η μητέρα έβαλε έναν θείο του παιδιού να την πείσει να αλλάξει την κατάθεσή της, προκειμένου να μην αμαυρωθεί η τιμή της οικογένειας.

«Ο πόνος αυτού του νεαρού κοριτσιού, που πάλευε με τα συναισθήματά της, ήταν εμφανής στη δίκη. Η απελπισία, παρά την κακοποίηση που υπέστη, να προστατεύσει την οικογένειά της ήταν σπαρακτική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικαστής κατά την ανακοίνωση της απόφασης και πρόσθεσε: «Το σπίτι τους θα έπρεπε να ήταν ένας τόπος αγάπης και υποστήριξης, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένας τόπος που φοβόντουσαν τα θύματα. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον φόβο και ήλπιζαν ότι θα τους φιμώσει. Αλλά οι φωνές των θυμάτων έχουν ακουστεί».

Κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν παραδέχτηκε την ενοχή του.

Οι ποινές

Συνολικά, το δικαστήριο καταδίκασε τους έξι συγγενείς της ανήλικης για 39 κατηγορίες βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σκληρότητας, παράνομης κράτησης και παρακώλυσης της δικαιοσύνης.

Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης από το δικαστήριο, ο 44χρονος πατέρας, ο οποίος είχε θεαθεί να χαμογελάει και να αστειεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, φώναξε: «Δεν πρέπει να είσαι δικαστής, πρέπει να συνταξιοδοτηθείς».

Ο πατέρας, οδηγός παράδοσης, ο οποίος φυλακίστηκε συνολικά για 33 χρόνια για 13 διαφορετικά αδικήματα. Η μητέρα φυλακίστηκε για δέκα χρόνια και έξι μήνες και δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη της χωρίς επίβλεψη. Ο παππούς, 70 ετών, καταδικάστηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις στην εγγονή του και φυλακίστηκε για εννέα χρόνια.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, τώρα 24 ετών, άρχισε να βιάζει την αδελφή του όταν εκείνη ήταν έξι ετών και αυτός 16 ετών. Φυλακίστηκε συνολικά για 13 χρόνια και έξι μήνες αφού κρίθηκε ένοχος για πολλαπλούς βιασμούς και επιθέσεις.

Ο μικρότερος αδερφός του, τώρα 21 ετών, εξέτιε ήδη ποινή για βιασμό και έχει φυλακιστεί για άλλα οκτώ αδικήματα βίαιου βιασμού εναντίον της αδερφής του, τα οποία ξεκίνησαν όταν ήταν 13 ετών. Τώρα έχει συνολική ποινή φυλάκισης 26 ετών και έξι μηνών.

Ο θείος, 50 ετών, ο οποίος συνεργάστηκε με τη μητέρα της για να πείσει το κορίτσι να αλλάξει την ιστορία της, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση

