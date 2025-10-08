Πατέρας θύματος Τεμπών: «Ντροπή για τη Δικαιοσύνη» – Ζητά αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τον Τριαντόπουλο

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση των Τεμπών μετά την κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα θύματος, ο οποίος ζήτησε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα το κατηγορητήριο εις βάρος του πρώην υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, κάνοντας λόγο για «ντροπή» στη Δικαιοσύνη.

08 Οκτ. 2025 13:56
Pelop News

Στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό.

Ο κ. Ασλανίδης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και κατέθεσε στην ανακρίτρια σχετικά με τις καταγγελίες για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος. Όπως είπε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου, ζήτησε να μετατραπεί η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κ. Τριαντόπουλος από πλημμέλημα σε κακούργημα, υποστηρίζοντας πως οι ευθύνες δεν μπορεί να εξαντλούνται σε απλή παράβαση καθήκοντος.

Αναφερόμενος στη νέα εισαγγελική εντολή που επιτρέπει την εκταφή λειψάνων θυμάτων για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας πως «έπρεπε να περάσουν 30 μήνες για να γίνει αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή».

«Ή να είναι ένας άνθρωπος 23 μέρες ξαπλωμένος στα τσιμέντα στο Σύνταγμα για να γίνει αυτό; Αυτό είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη», τόνισε. Ο πατέρας του θύματος γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο για να παραστεί στην εκταφή των λειψάνων του παιδιού του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
