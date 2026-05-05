Πατέρας τριών παιδιών ο 37χρονος που πέθανε στο συσκευαστήριο στα Λεχαινά, ΦΩΤΟ

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό και ένας νέος άνθρωπος και οικογενειάρχης έχασε τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή του

05 Μάι. 2026 23:09
Pelop News

Το πένθος είναι βαρύ και ο πόνος μεγάλος στην Καρυά Πετροχωρίου, αλλά και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Αχαΐας, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο 37χρονος Θοδωρής Λαμπρόπουλος.

Αυτός ήταν που άφησε την τελευταία του πνοή στο συσκευαστήριο στα Λεχαινά, πατέρας τριών παιδιών, παλικάρι και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Ο θάνατός του σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς. Ο 37χρονος άνδρας βρισκόταν στην εργασία του, σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά, όταν ξαφνικά κατέρρευσε και έσβησε. Δυστυχώς παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες για την ανάνηψή του δεν απέδωσαν και το μεγάλο κακό έγινε χωρίς κανείς ακόμη και τώρα να μπορεί να πιστέψει πώς ένας τόσο νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του…

 

