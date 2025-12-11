Πατέρας τριών παιδιών ο Πατρινός οδηγός νταλίκας που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο 52χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στη νταλίκα, μετά από ανατροπή σε παράδρομο της Ολύμπιας Οδού, στο ύψος της Αρτας.

11 Δεκ. 2025 8:47
Pelop News

Πατέρας τριών παιδιών ήταν ο πατρινός οδηγός νταλίκας που σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν το όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη με τον άνδρα να εγκλωβίζεται στην καμπίνα.

Το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 52χρονο Κώστα Νάκκο, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025 στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Ο 52χρονος Κώστας Νάκκος

Στο σημείο έφθασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας και της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες, με χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, επιχείρησαν για αρκετή ώρα προκειμένου να προσεγγίσουν τον 52χρονο. Προηγήθηκε ανύψωση του τράκτορα με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών γερανών από την Άρτα, ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση στην παραμορφωμένη καμπίνα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του φορτηγού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

