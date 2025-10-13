Πατήσια: Ποια η κατάσταση του βρέφους που εισέπνευσε ναρκωτικά, η τιτάνια μάχη των γιατρών

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες κάπνιζε ο πατέρας του, σε σπίτι στα Πατήσια.

Το 13 μηνών κοριτσάκι, το οποίο εκτέθηκε σε εισπνοή μαριχουάνας από τον 27χρονο πατέρα του, αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού».

Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό «μπονσάι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας αρχικά δεν μπορούσε να εξηγήσει στους γιατρούς την κατάσταση του παιδιού, ενώ ανέφερε πως ίσως είχε καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών. Το πρωί του Σαββάτου, η μητέρα του βρέφους διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν αναίσθητο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το μωρό παρουσίαζε έντονες αρρυθμίες, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του για την αποφυγή ανακοπής.

Το κοριτσάκι πλέον ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή, έχει επαφή με το περιβάλλον και η ζωή του δεν διατρέχει πλέον άμεσο κίνδυνο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η έκθεση ήταν εισπνευστική και όχι κατάποση της ουσίας.

Ο πατέρας του βρέφους συνελήφθη από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

