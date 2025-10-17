Πατήσια: Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα!

Στα Πατήσια φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (17/10/2025), σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Μαρκορά.

Στο σημείο της φωτιάς επιχείρησε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της με αποτέλεσμα να μην κινδυνέψουν ούτε ανθρώπινες ζωές ούτε άλλα σπίτια.

Η φωτιά βέβαια επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς, όμως περιορίστηκε αμέσως προτού φτάσει σε όροφο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και ισχυρή, καθώς από το σημείο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακούστηκαν εκρήξεις που πιθανόν προήλθαν από φιάλες αερίου.

